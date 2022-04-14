Что вас ждет

Рафтинг — сплав по горным рекам на специальных суднах (рафтах). Рафты похожи на надувные лодки, но отличаются повышенной прочностью и устойчивостью. Рафтинг на Пхукете — это веселое, захватывающее дух катание рафтах по горной реке, где Вы, по Вашему желанию, сможете самостоятельно управлять лодкой.

Рафтинг на Пхукете будет интересен профессионалам, новичкам, и даже детям с 6 лет, они смогут тоже поучаствовать в этом захватывающем приключении, которое наверняка никогда не забудется. Рафтинг безопасен. Все участники сплавов по реке Song Phraek — горной речке провинции Пханг-Нга, обязательно надевают спасательные жилеты и шлемы.

Мы предлагаем Вам разные программы маршрутов рафтинга на Пхукете нескольких уровней сложности: участки реки протяженностью 5 км. — для начинающих и детей и 7 км. — для опытных рафтеров или людей с хорошей физической подготовкой.

Несмотря на обилие впечатлений от самого сплава по реке, Ваша экскурсия на этом не заканчивается. В зависимости от выбранной программы, Вы посетите пещеру обезьян, сможете погонять на квадрациклах по джунглям, покатаетесь на слонах, посмотрите шоу слонов и обезьян, сфотографируетесь с этими милыми животными и покормите их бананами, насладитесь прохладой водопада и даже полетаете над джунглями!

Важно знать: