Рафтинг на Пхукете

Рафтинг - сплав по горным рекам на специальных суднах (рафтах)

5
8 отзывов
Рафтинг — сплав по горным рекам на специальных суднах (рафтах). Рафты похожи на надувные лодки, но отличаются повышенной прочностью и устойчивостью.

Рафтинг на Пхукете — это веселое, захватывающее дух катание рафтах по горной реке, где Вы, по Вашему желанию, сможете самостоятельно управлять лодкой.
Рафтинг на Пхукете
Рафтинг на Пхукете
Рафтинг на Пхукете
Рафтинг на Пхукете
Рафтинг на Пхукете
Рафтинг на Пхукете
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ждет

Рафтинг — сплав по горным рекам на специальных суднах (рафтах). Рафты похожи на надувные лодки, но отличаются повышенной прочностью и устойчивостью. Рафтинг на Пхукете — это веселое, захватывающее дух катание рафтах по горной реке, где Вы, по Вашему желанию, сможете самостоятельно управлять лодкой.
Рафтинг на Пхукете будет интересен профессионалам, новичкам, и даже детям с 6 лет, они смогут тоже поучаствовать в этом захватывающем приключении, которое наверняка никогда не забудется. Рафтинг безопасен. Все участники сплавов по реке Song Phraek — горной речке провинции Пханг-Нга, обязательно надевают спасательные жилеты и шлемы.
Мы предлагаем Вам разные программы маршрутов рафтинга на Пхукете нескольких уровней сложности: участки реки протяженностью 5 км. — для начинающих и детей и 7 км. — для опытных рафтеров или людей с хорошей физической подготовкой.
Несмотря на обилие впечатлений от самого сплава по реке, Ваша экскурсия на этом не заканчивается. В зависимости от выбранной программы, Вы посетите пещеру обезьян, сможете погонять на квадрациклах по джунглям, покатаетесь на слонах, посмотрите шоу слонов и обезьян, сфотографируетесь с этими милыми животными и покормите их бананами, насладитесь прохладой водопада и даже полетаете над джунглями!

Важно знать:

  • Примечание. Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм.
  • В случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату.
  • Внимание! Рафтинг не подходит женщинам в период беременности.
  • Обращаем ваше внимание — для гарантии места в автобусе вам необходимо внести предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо онлайн рублями (вам вышлют ссылку, принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты).

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Обед
  • Русский гид
  • Страховка
  • Сбор нац. парка
  • Программа со слонами
  • Рафт-плоты
  • Квадроциклы
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Чтобы организаторы могли встретить вас в отеле - необходимо указать номер комнаты.
  • Внимание! Рафтинг не подходит женщинам в период беременности
  • Для гарантии места в автобусе вам необходимо внести предоплату напрямую организаторам экскурсии. Вам необходимо связаться с организаторами по номеру +79163637120 в whatsapp или telegram. Не забудьте указать номер заказа на Спутнике
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
З
14 апр 2022
Ребята молодцы, все на уровне. Намного дешевле туроператоров. Качество и сервис!!!
П
7 янв 2022
Проверенное временем агентство. Работают честно, чтобы клиент остался доволен и вернулся. На протяжении нескольких лет пользуюсь их услугами
В
29 дек 2021
Всем привет. Вот вернулись домой и решил написать свой личный отзыв. Я летаю с семьёй уже не первый раз в азиатские страны. И скажу честно Пхукет,это что-то нечто, остров просто райский. Мы брали машину и сами ездили по пляжам острова(предварительно спросили у Николая какие лучше посмотреть)Николай нам подарил карту острова и на ней отметил все достопримечательности и самые лучшие пляжи. Самые лучшие,это однозначно Фридам и Найхарн. Ну и конечно Карон со своим потрясающим хрустящим песком. Так же брали экскурсии на Рафтинг, Симиланы и Кхаолак. Все было просто безупречно. Всегда забирали вовремя на все экскурсии. Гиды молодцы рты не закрывали постоянно что-то рассказывали. Так что с отпуска мы приехали реально с отличными впечатлениями об этом удивительном острове. Ну и конечно огромное при огромное спасибо Николаю и Алексею. Которые нам всё организовали на лучшем уровне. Удачи Вам парни в вашем бизнесе. Спасибо от всей души!
А
17 мар 2020
Спасибо большое за экскурсии, все супер,организация,гиды. Мы довольны.
Н
19 фев 2020
Спасибо огромное за экскурсии, было очень весело и круто! Мы с женой второй раз берем экскурсии и нам все понравилось!
А
13 фев 2020
Спасибо, Николай, за ваши советы где и как хорошо отдохнуть, по низкой цене. Задавали различные вопросы, на все были получены развёрнутые ответы. Всем были довольны. Королевство Тайланд с Николаем, рекомендую!
П
21 янв 2020
Два раза заказывал экскурсии,обо раза было все супер,гиды рускоговорящие,все очень интересно,всем советую))
Г
24 дек 2019
Очень довольны обслуживанием. Отдельное спасибо водителю Анатолию за прекрасные фотографии!!! Вы лучшие на Пхукете, Спасибо

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