Сап-приключение на юге Пхукета

Отправиться на доске с веслом к сказочным бухтам, черной скале и необитаемому острову

Юг Пхукета — это знаменитые на весь мир пляжи, бухты и вулканические скалы.

Только представьте, как захватывающе исследовать их с моря! На удобных сапах мы отправимся к красивейшим уголкам побережья: исследуем необитаемые острова, займемся снорклингом среди рифов и увидим маяк Промтеп. И конечно, не забудем отдохнуть на природе и сделать чудесные фото.
Сап-приключение на юге Пхукета
Сап-приключение на юге Пхукета
Сап-приключение на юге Пхукета
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сап-маршрут вдоль побережья и снорклинг. Надуваем сапы, берем весла с масками — и отправляемся исследовать водные окрестности. Стартуем от приватного пляжа Нуй у подножья черной скалы. Затем огибаем побережье и берем курс к бухте Най Харн, в залив трех: идеальное место, чтобы заняться сноклингом. А после плывем к необитаемому острову Ко Ман, откуда откроется фотогеничный вид на маяк мыса Промтеп.

Любопытные истории Пхукета. Заповедные места, которые нас будут окружать, не только потрясающе красивые, но и интересные. В пути я расскажу о локациях, которые вы увидите с сапа, и поделюсь историями коренных народов Джангцейлона.

И никакой суеты! Для прогулки не нужны специальная физическая подготовка или навыки: если вы никогда не держали весло в руках, я помогу вам сориентироваться и почувствовать себя уверенно на сапе. Кроме того, наша цель — отдых, удовольствие и атмосферные кадры, поэтому идти будем в комфортном для вас темпе.

Организационные детали

  • Рекомендую надеть комфортную, не стесняющую движения одежду для плаванья, взять солнцезащитный крем
  • Сапы, а также нетонущие влагозащитные сумки (гермомешки) предоставляются
  • На берегу пляжа есть места для смены одежды и туалет
  • До места встречи легко добраться на такси, есть парковочные места для авто- и мото-владельцев. Далее мы спустимся к пляжу на пикапе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пляже Нуй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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