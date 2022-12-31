Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сап-маршрут вдоль побережья и снорклинг. Надуваем сапы, берем весла с масками — и отправляемся исследовать водные окрестности. Стартуем от приватного пляжа Нуй у подножья черной скалы. Затем огибаем побережье и берем курс к бухте Най Харн, в залив трех: идеальное место, чтобы заняться сноклингом. А после плывем к необитаемому острову Ко Ман, откуда откроется фотогеничный вид на маяк мыса Промтеп.
Любопытные истории Пхукета. Заповедные места, которые нас будут окружать, не только потрясающе красивые, но и интересные. В пути я расскажу о локациях, которые вы увидите с сапа, и поделюсь историями коренных народов Джангцейлона.
И никакой суеты! Для прогулки не нужны специальная физическая подготовка или навыки: если вы никогда не держали весло в руках, я помогу вам сориентироваться и почувствовать себя уверенно на сапе. Кроме того, наша цель — отдых, удовольствие и атмосферные кадры, поэтому идти будем в комфортном для вас темпе.
Организационные детали
Рекомендую надеть комфортную, не стесняющую движения одежду для плаванья, взять солнцезащитный крем
Сапы, а также нетонущие влагозащитные сумки (гермомешки) предоставляются
На берегу пляжа есть места для смены одежды и туалет
До места встречи легко добраться на такси, есть парковочные места для авто- и мото-владельцев. Далее мы спустимся к пляжу на пикапе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на пляже Нуй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nikita — ваш гид на Пхукете
Приветствую вас! Я сертифицированный инструктор и проводник по водному туризму. Пока все озера России покрыты льдом, исследую бухты и пещеры Андаманского моря на сап-бордах и каяках. С удовольствием научу вас обращаться с веслом и проведу по лучшим маршрутам Пхукета и других островов.