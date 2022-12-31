Юг Пхукета — это знаменитые на весь мир пляжи, бухты и вулканические скалы. Только представьте, как захватывающе исследовать их с моря! На удобных сапах мы отправимся к красивейшим уголкам побережья: исследуем необитаемые острова, займемся снорклингом среди рифов и увидим маяк Промтеп. И конечно, не забудем отдохнуть на природе и сделать чудесные фото.

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Описание

Что вас ожидает

Сап-маршрут вдоль побережья и снорклинг. Надуваем сапы, берем весла с масками — и отправляемся исследовать водные окрестности. Стартуем от приватного пляжа Нуй у подножья черной скалы. Затем огибаем побережье и берем курс к бухте Най Харн, в залив трех: идеальное место, чтобы заняться сноклингом. А после плывем к необитаемому острову Ко Ман, откуда откроется фотогеничный вид на маяк мыса Промтеп.

Любопытные истории Пхукета. Заповедные места, которые нас будут окружать, не только потрясающе красивые, но и интересные. В пути я расскажу о локациях, которые вы увидите с сапа, и поделюсь историями коренных народов Джангцейлона.

И никакой суеты! Для прогулки не нужны специальная физическая подготовка или навыки: если вы никогда не держали весло в руках, я помогу вам сориентироваться и почувствовать себя уверенно на сапе. Кроме того, наша цель — отдых, удовольствие и атмосферные кадры, поэтому идти будем в комфортном для вас темпе.

Организационные детали