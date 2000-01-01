Евгений К. проводит ещё 5 экскурсий

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Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)

Евгений К.
Евгений К. – Гид из Пхукета
Siam Niramit — это представление, которое не оставит равнодушным никого.

Вы увидите роскошные костюмы, огромную сцену, попавшую в Книгу рекордов Гиннеса, впечатляющие спецэффекты и проникнетесь культурой Таиланда.

А перед выступлением сможете прогуляться 👣 по одноименному парку и деревне ремесленников, во время прогулки по которой узнаете много нового об их жизни и быте.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера

  • $85 за человека

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Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)
Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)
Siam Niramit - это шоу мирового класса, представляющее культурное наследие и искусство Таиланда.
Вы обязательно должны увидеть этот зрелищный спектакль! Потрясающие костюмы и декорации, более 100 исполнителей. Удивительные спецэффекты и самые передовые технологии в мире используются для создания реалистичной вдохновляющей атмосферы.
Перед основным представлением Вы можете погулять по территории парка, где есть озеро с настоящим плавучим рынком, несколько композиций тайских деревень из разного времени. Там Вы сможете увидеть тайские традиции и уклад жизни, например, плетение игрушек из трав, изготовление тайских масок и приготовление рисовых десертов, процесс производства шелка, выращивания и очистки риса.
Шоу Siam Niramit состоит из 3 актов.
Акт 1 - Путешествие вглубь веков.
На протяжении более семи веков Сиам был домом разнообразных культур, перекрестком, где разные цивилизации встречались. В первом акте Siam Niramit возвращает вас в прошлое, чтобы увидеть Север - древнее Королевство Ланна, Южные моря 🌊 и торговцев из дальних стран, Северо-Восток (Иссан) - наследие кхмерской цивилизации и Центральные земли - Аюттхая, могущественную столицу.
Акт 2 - Путешествие за гранью воображения.
Несмотря на различных культур и жизненного уклада, все тайцы связаны общей верой и религиозным принципом Закона Кармы. Добрые дела или плохие поступки в этом мире приведут к заслугам или страданиям в следующей жизни. В втором акте мы посещаем три мира, занимающих центральное место в традиционных тайских верованиях - Огненный Ад, Мистический Лес 🌳 и Блаженные Небеса.
Акт 3 - Путешествие по красочным фестивалям. Тайские Буддисты верят, что для того, чтобы попасть в рай, нужно заслужить это своими поступками на земле. Тайская культура полна самых разнообразных фестивалей, которые сочетают в себе религиозную церемонию с красочным и радостным праздником. В третьем акте мы видим некоторые из самых популярных и важных фестивалей.
Siam Niramit работает 6 дней в неделю (кроме вторника).
Шоу начинается в 20. 30, и идет в течение 80 минут, без антракта.
Ворота открыты с 17. 30 для осмотра достопримечательностей 🏛️
Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Посещение тайской деревни
  • Представление в парке
  • Шоу на сцене
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)
Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)
Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)
Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)
Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)

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Евгений К.
Евгений К.
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