Евгений К. проводит ещё 5 экскурсий

Siam Niramit - это шоу мирового класса, представляющее культурное наследие и искусство Таиланда.

Вы обязательно должны увидеть этот зрелищный спектакль! Потрясающие костюмы и декорации, более 100 исполнителей. Удивительные спецэффекты и самые передовые технологии в мире используются для создания реалистичной вдохновляющей атмосферы.

Перед основным представлением Вы можете погулять по территории парка, где есть озеро с настоящим плавучим рынком, несколько композиций тайских деревень из разного времени. Там Вы сможете увидеть тайские традиции и уклад жизни, например, плетение игрушек из трав, изготовление тайских масок и приготовление рисовых десертов, процесс производства шелка, выращивания и очистки риса.

Шоу Siam Niramit состоит из 3 актов.

Акт 1 - Путешествие вглубь веков.

На протяжении более семи веков Сиам был домом разнообразных культур, перекрестком, где разные цивилизации встречались. В первом акте Siam Niramit возвращает вас в прошлое, чтобы увидеть Север - древнее Королевство Ланна, Южные моря 🌊 и торговцев из дальних стран, Северо-Восток (Иссан) - наследие кхмерской цивилизации и Центральные земли - Аюттхая, могущественную столицу.

Акт 2 - Путешествие за гранью воображения.

Несмотря на различных культур и жизненного уклада, все тайцы связаны общей верой и религиозным принципом Закона Кармы. Добрые дела или плохие поступки в этом мире приведут к заслугам или страданиям в следующей жизни. В втором акте мы посещаем три мира, занимающих центральное место в традиционных тайских верованиях - Огненный Ад, Мистический Лес 🌳 и Блаженные Небеса.

Акт 3 - Путешествие по красочным фестивалям. Тайские Буддисты верят, что для того, чтобы попасть в рай, нужно заслужить это своими поступками на земле. Тайская культура полна самых разнообразных фестивалей, которые сочетают в себе религиозную церемонию с красочным и радостным праздником. В третьем акте мы видим некоторые из самых популярных и важных фестивалей.

Siam Niramit работает 6 дней в неделю (кроме вторника).

Шоу начинается в 20. 30, и идет в течение 80 минут, без антракта.

Ворота открыты с 17. 30 для осмотра достопримечательностей 🏛️