ежедневно в 06:00

Симиланские острова на скоростном катере

Групповая экскурсия из Пхукета к райским островам в открытом океане

Симиланские острова — это фантастически красивый архипелаг вулканического происхождения, состоящий из 11 островов.

Вы увидите четыре из них! Отдохнете на сказочных пляжах, искупаетесь, поплаваете с маской и оцените открыточные скалы: Парус и Дельфин. На катере с вами будет опытная доброжелательная команда, всегда готовая помочь.
Симиланские острова на скоростном катере
Симиланские острова на скоростном катере
Симиланские острова на скоростном катере
Симиланские острова на скоростном катере
Симиланские острова на скоростном катере
Симиланские острова на скоростном катере
Симиланские острова на скоростном катере
Симиланские острова на скоростном катере
Симиланские острова на скоростном катере
Симиланские острова на скоростном катере
Симиланские острова на скоростном катере
Ближайшие даты:
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Четыре острова в открытом океане

Наш трансфер заедет за вами в отель и привезет на пирс, где вас будет ждать легкий завтрак. Затем вы пересядете на скоростную лодку и отправитесь в морское путешествие в сопровождении опытной команды. Маршрут предполагает 4 остановки:

  • Остров № 9. Благодаря подводным пещерам и гротам он стал популярным местом для снорклинга. Мы выдадим всем желающим маски и жилеты, чтобы вы могли оценить подводные сокровища своими глазами.
  • Остров № 8. На нем расположена скала Парус, главный символ Симиланских островов. Мы высадимся на берег, пообедаем, искупаемся и позагораем
  • Остров № 7. Вы увидите скалу Дельфин и, по желанию, поплаваете с маской. Полюбуетесь яркими рыбами, кораллами и, если посчастливится, встретите Большую зеленую черепаху.
  • Остров № 4. Здесь находятся штаб-квартира национального парка и кэмп рейнджеров. Мы посетим два живописных пляжа и увидим висящих на деревьях летающих лисиц.

Организационные детали

  • Это морская прогулка, не предполагающая исторического экскурса
  • В стоимость все включено: трансфер до пирса и обратно, путешествие на катере, легкий завтрак и легкий ужин на пирсе, обед на острове, маски и жилеты для снорклинга. А также вода, газированные напитки и снэки на лодке.
  • По желанию можно взять в аренду ласты — 200 бат с человека

ежедневно в 06:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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