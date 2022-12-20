ежедневно в 06:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Четыре острова в открытом океане
Наш трансфер заедет за вами в отель и привезет на пирс, где вас будет ждать легкий завтрак. Затем вы пересядете на скоростную лодку и отправитесь в морское путешествие в сопровождении опытной команды. Маршрут предполагает 4 остановки:
Остров № 9. Благодаря подводным пещерам и гротам он стал популярным местом для снорклинга. Мы выдадим всем желающим маски и жилеты, чтобы вы могли оценить подводные сокровища своими глазами.
Остров № 8. На нем расположена скала Парус, главный символ Симиланских островов. Мы высадимся на берег, пообедаем, искупаемся и позагораем
Остров № 7. Вы увидите скалу Дельфин и, по желанию, поплаваете с маской. Полюбуетесь яркими рыбами, кораллами и, если посчастливится, встретите Большую зеленую черепаху.
Остров № 4. Здесь находятся штаб-квартира национального парка и кэмп рейнджеров. Мы посетим два живописных пляжа и увидим висящих на деревьях летающих лисиц.
Организационные детали
Это морская прогулка, не предполагающая исторического экскурса
В стоимость все включено: трансфер до пирса и обратно, путешествие на катере, легкий завтрак и легкий ужин на пирсе, обед на острове, маски и жилеты для снорклинга. А также вода, газированные напитки и снэки на лодке.
По желанию можно взять в аренду ласты — 200 бат с человека
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Stan — ваш гид на Пхукете
Провёл 34 экскурсии для 44 туристов
Привет! Меня зовут Стас, я живу на Пхукете с семьей и работаю в туризме более 10 лет. На экскурсии с вами буду я или моя супруга Влада. Мы любим общаться с людьми и путешествовать. Прекрасно знаем остров, его историю и традиции. С нетерпением ждем встречи с вами!