ежедневно в 06:00

Stan — ваш гид на Пхукете

Провёл 34 экскурсии для 44 туристов

Привет! Меня зовут Стас, я живу на Пхукете с семьей и работаю в туризме более 10 лет. На экскурсии с вами буду я или моя супруга Влада. Мы любим общаться с людьми и путешествовать. Прекрасно знаем остров, его историю и традиции. С нетерпением ждем встречи с вами!