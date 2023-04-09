Симиланские острова находятся в 70 морских милях от берега. На нашей экскурсии вы увидите лучшие места для селфи, и сделаете самые потрясающие фото. Мы посетим 4 удивительных острова (9,8,7,4).
У нас будет две остановки для снорклинга (купание с маской и трубкой) и две остановки с высадкой на острове.
Вы увидите скалу «Парус», «Дельфин», а так же если нам повезет я покажу вам большую морскую черепаху.
У нас будет две остановки для снорклинга (купание с маской и трубкой) и две остановки с высадкой на острове.
Вы увидите скалу «Парус», «Дельфин», а так же если нам повезет я покажу вам большую морскую черепаху.
Ближайшие даты:
6
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Символ Симиланских островов - скала Парус.
- Огромное количество кораллов
- Разнообразных морских рыб
- Остров 9, 8, 7, и 4
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Море и белый песокСимиланские острова — это белоснежные пляжи, коралловые плато, подводные гроты, пещеры, потрясающее разнообразие подводной флоры и фауны.
Симиланские острова находятся в 70 морских милях от берега. На нашей
экскурсии вы увидите лучшие места для селфи, и сделаете самые потрясающие фото.
Мы посетим 4 острова• Остров 9 славится удивительными подводными пещерами и гротами. В 1989 году здесь побывал сам Жак-Ив Кусто отметив, что коралловые рифы Симилан, это одно из красивейших мест для подводного плавания в мире. Свободные течения заманивают в эти места китовых и рифовых акул.
- Остров 8 знаменит бухтой Дональд Дак. Здесь обитают цапли и вараны.
- Остров 7 — как раз здесь вы сможете увидеть визитную карточку Симиланских островов — больших морских черепах (если повезет).
- Остров 4 с невероятно белым как мука песком и чистейшей водой. А на деревьях можно увидеть летучих лисиц, в небе парящих великолепных морских орлов.
У нас будет две остановки для снорклинга (купание с маской и трубкой) и две остановки с высадкой на острове. Отдыхая на Пхукете, нельзя
пропустить возможность посетить изумительные, созданные самой природой, Симиланские острова.
каждый день в 7:00 до 15 мая!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер из отеля и обратно
- Легкий завтрак, обед
- Легкие закуски, вода
- Маска для снорклинга
- Что не входит
- Ласты можно взять в аренду на пирсе (цена 200 бат)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На ресепшене вашего отеляЗавершение: Трансфер привезет вас обратно в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 7:00 до 15 мая!Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте!
- При бронировании нужно указать название вашего отеля и номер комнаты, а так же скинуть мне на воцап фото всех участников экскурсии. Это для страховки. Требование национального парка. Я свяжусь с вами в течение 1-2 часов по воцап
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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