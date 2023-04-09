Море и белый песокСимиланские острова — это белоснежные пляжи, коралловые плато, подводные гроты, пещеры, потрясающее разнообразие подводной флоры и фауны.

Симиланские острова находятся в 70 морских милях от берега. На нашей

экскурсии вы увидите лучшие места для селфи, и сделаете самые потрясающие фото.

Мы посетим 4 острова• Остров 9 славится удивительными подводными пещерами и гротами. В 1989 году здесь побывал сам Жак-Ив Кусто отметив, что коралловые рифы Симилан, это одно из красивейших мест для подводного плавания в мире. Свободные течения заманивают в эти места китовых и рифовых акул.

Остров 8 знаменит бухтой Дональд Дак. Здесь обитают цапли и вараны.

Остров 7 — как раз здесь вы сможете увидеть визитную карточку Симиланских островов — больших морских черепах (если повезет).

Остров 4 с невероятно белым как мука песком и чистейшей водой. А на деревьях можно увидеть летучих лисиц, в небе парящих великолепных морских орлов.

У нас будет две остановки для снорклинга (купание с маской и трубкой) и две остановки с высадкой на острове. Отдыхая на Пхукете, нельзя

пропустить возможность посетить изумительные, созданные самой природой, Симиланские острова.