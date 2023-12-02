Удивительная Пханг Нга и пляж с самолетами

Индивидуальная экскурсия на Пхукете
Удивительная Пханг Нга и пляж с самолетами
Удивительная Пханг Нга и пляж с самолетами
Удивительная Пханг Нга и пляж с самолетами
Удивительная Пханг Нга и пляж с самолетами
Удивительная Пханг Нга и пляж с самолетами
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Описание

Обзорная экскурсия в провинцию Пханг Нга откроет для вас много интересного о Пхукете и подарит прекрасных пейзажей в альбом. Главной изюминкой экскурсий станет посещение известной смотровой площадки с великолепным панорамным видом на острова – Самет Нанг Ши. А еще здесь вас ждет: катание на слонах, поездки на длиннохвостых лодках среди мангровых зарослей, посещение рыбацкой деревни, где живут морские цыгане, музей Рая и Ада, пещерный храм лежачего Будды с обезьянами, водопад, мост Сарасин

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель или вила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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