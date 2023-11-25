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Описание
Приглашаем Вас на индивидуальную экскурсию по главным и малоизвестным достопримечательностям острова Пхукет. Посетим 4 главные смотровые площадки острова, визитная карточка Пхукета Большой Будда, рыбный рынок, Пхукет таун, храмы, покормим слонов и обезьян.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Ваш отель или вила
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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