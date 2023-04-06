Жемчужина Андамандских острововВечерняя обзорная экскурсия по Пхукету позволит увидеть самые знаменитые и интересные места острова. Условно остров можно разделить на две части - западную и восточную. Вся туристическая зона расположилась в западной части острова, а на восточной стороне проживают в основном местные жители.

Наша экскурсия начнется с восточной части острова, что позволит увидеть как живут тайцы вне туристической зоны. Далее неспеша мы будем продвигаться через причудливый Старый Город с его многочисленными рынками и торговыми центрами. Посетим Храм Ват Чалонг, Большого Будду. И придем к самой южной точке острова, где можно увидеть красивейший закат и сделать уйму потрясающих фото.

В стоимость экскурсии входит вода и легкие закуски. Маршрут гибкий.