Наша экскурсия начнется с восточной части острова, что позволит увидеть как живут тайцы вне туристической зоны.
Далее неспеша мы будем продвигаться через причудливый Старый Город с его многочисленными рынками и торговыми центрами. Посетим Храм Ват Чалонг, Большого Будду.
И придем к самой южной точке острова, где можно увидеть красивейший закат и сделать уйму потрясающих фото.
Далее неспеша мы будем продвигаться через причудливый Старый Город с его многочисленными рынками и торговыми центрами. Посетим Храм Ват Чалонг, Большого Будду.
И придем к самой южной точке острова, где можно увидеть красивейший закат и сделать уйму потрясающих фото.
Ближайшие даты:
5
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый город Пхукет
- Ранг Хилл
- Ват Чалонг
- Большой Будда
- Промтеп
- Смотровая площадка Карон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Жемчужина Андамандских острововВечерняя обзорная экскурсия по Пхукету позволит увидеть самые знаменитые и интересные места острова. Условно остров можно разделить на две части - западную и восточную. Вся туристическая зона расположилась в западной части острова, а на восточной стороне проживают в основном местные жители.
Наша экскурсия начнется с восточной части острова, что позволит увидеть как живут тайцы вне туристической зоны. Далее неспеша мы будем продвигаться через причудливый Старый Город с его многочисленными рынками и торговыми центрами. Посетим Храм Ват Чалонг, Большого Будду. И придем к самой южной точке острова, где можно увидеть красивейший закат и сделать уйму потрясающих фото.
В стоимость экскурсии входит вода и легкие закуски. Маршрут гибкий.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Вода
- Легкие закуски
- Что не входит
- Дополнительные расходы на сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встречаемся на ресепшене вашего отеляЗавершение: После экскурсии я отвезу вас обратно до отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте.
- Спасибо что выбрали мою экскурсию.
- Я с вами свяжусь в течение 1-2 часов по вотцап.
- +66937519357 на этом номере у меня все мессенджеры - вотцап, телеграмм
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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