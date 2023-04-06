Вечерняя прогулка по Пхукету

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Ответы на вопросы
Наша экскурсия начнется с восточной части острова, что позволит увидеть как живут тайцы вне туристической зоны.

Далее неспеша мы будем продвигаться через причудливый Старый Город с его многочисленными рынками и торговыми центрами. Посетим Храм Ват Чалонг, Большого Будду.

И придем к самой южной точке острова, где можно увидеть красивейший закат и сделать уйму потрясающих фото.
Вечерняя прогулка по Пхукету
Вечерняя прогулка по Пхукету
Вечерняя прогулка по Пхукету
Вечерняя прогулка по Пхукету
Вечерняя прогулка по Пхукету
Вечерняя прогулка по Пхукету
Вечерняя прогулка по Пхукету
Ближайшие даты:
5
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Что вас ожидает:

  • Старый город Пхукет
  • Ранг Хилл
  • Ват Чалонг
  • Большой Будда
  • Промтеп
  • Смотровая площадка Карон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Жемчужина Андамандских острововВечерняя обзорная экскурсия по Пхукету позволит увидеть самые знаменитые и интересные места острова. Условно остров можно разделить на две части - западную и восточную. Вся туристическая зона расположилась в западной части острова, а на восточной стороне проживают в основном местные жители.
Наша экскурсия начнется с восточной части острова, что позволит увидеть как живут тайцы вне туристической зоны. Далее неспеша мы будем продвигаться через причудливый Старый Город с его многочисленными рынками и торговыми центрами. Посетим Храм Ват Чалонг, Большого Будду. И придем к самой южной точке острова, где можно увидеть красивейший закат и сделать уйму потрясающих фото.
В стоимость экскурсии входит вода и легкие закуски. Маршрут гибкий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Вода
  • Легкие закуски
Что не входит
  • Дополнительные расходы на сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся на ресепшене вашего отеля
Завершение: После экскурсии я отвезу вас обратно до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте.
  • Спасибо что выбрали мою экскурсию.
  • Я с вами свяжусь в течение 1-2 часов по вотцап.
  • +66937519357 на этом номере у меня все мессенджеры - вотцап, телеграмм
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Обзорные
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Храм Ват Чалонг
Пляж Карон
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