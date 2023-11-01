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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия подходит как новичкам, так и опытным путешественникам, которым могу предложить посещение малоизвестных нетуристических локаций. Передвигаясь на комфортном автомобиле, мы посетим захватывающие дух смотровые площадки, побываем в самых красивых храмах, познакомимся с умными слониками и забавными наглыми макаками, и конечно же угостим их бананами. И чтобы силы нас не покинули продегустируем главные хиты тайской кухни. Вас ждет яркий и насыщенный день, который запомнится надолго.
ежедневно в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Русский гид
- Обед
- Корм для животных
- Что не входит
- Входные билеты в парки (парк птиц, дельфинарий, океанариум и т. п.)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель или вилла
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в любое времяЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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