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Описание

Экскурсия подходит как новичкам, так и опытным путешественникам, которым могу предложить посещение малоизвестных нетуристических локаций. Передвигаясь на комфортном автомобиле, мы посетим захватывающие дух смотровые площадки, побываем в самых красивых храмах, познакомимся с умными слониками и забавными наглыми макаками, и конечно же угостим их бананами. И чтобы силы нас не покинули продегустируем главные хиты тайской кухни. Вас ждет яркий и насыщенный день, который запомнится надолго.