Предлагаем вас роскошный круиз по островам залива Пханг Нга на лодке —прогуляйтесь на каноэ по мангровым зарослям острова Хонг, исследуйте древнюю пещеру на острове Панак и посмотрите на острова, показанные в фильме о Джеймсе Бонде, а также насладитесь вкусным ужином на закате на борту.
Ближайшие даты:
8
дек
дек
9
дек
дек
10
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дек
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|5 900 ฿
|Детский (4-11 лет)
|5 300 ฿
Что вас ожидает:
- Залив Пханг Нга
- Остров Хонг
- Остров Джеймса Бонда
- Холмы Као Пхинг Кан
Описание
Что вас ждетОткройте для себя знаменитый залив Пханг Нга в круизе на целый день с Пхукета. После того, как вас заберут из отеля, вас отвезут на пирс, где встретят приветственным напитком, а после вы сядете на борт и отдохнете на самом стильном и уютном катамаране на Пхукете! Наслаждайтесь и получайте удовольствие от водных горок, сапа и других крутых и забавных игрушек на острове Лава. Настало время еды! Наслаждайтесь и побалуйте себя нашим выбором блюд тайской, китайской и японской кухни. Откройте для себя затерянный мир внутри пещеры острова Хонг, потрясающего известнякового карста, окруженного красивой природой. Посетите замечательные наклонные холмы Као Пхинг Кан и знаменитые острова Джеймса Бонда, которые вы узнаете из «Человека с золотым пистолетом». Также вас ждет ужин на борту и любование прекрасными пейзажами залива Пханг Нга. Выходите на танцпол, наслаждайтесь отличной музыкой с живым ди-джеем и нашей великолепной световой и звуковой системой. Или, если хотите расслабиться, наша открытая терраса — идеальное место. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погоды и приливов.
- Дети до 3 лет размещаются бесплатно, но должны сидеть на коленях у родителей.
- Домашние животные запрещены.
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, комфортную обувь, солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем, наличные.
- Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с заболеваниями спины.
- Встреча в отеле возможна только в заливе Чалонг, на пляже Банг Тао, на пляже Калим, на пирсе Ао Пор, на пляже Сурин, в Таланге и городе Пхукет.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до отеля
- Закуски, безалкогольные напитки, кофе, чай
- Обед и ужин
- Сезонные свежие фрукты
- Лицензированный гид и команда лодки
- Снаряжение для каноэ
- Спасательные жилеты
- Плата за вход в морской национальный парк.
- Страхование
- Приготовление кратонга
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Сопровождение проводится на английском языке.
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погоды и приливов.
- Дети до 3 лет размещаются бесплатно, но должны сидеть на коленях у родителей.
- Домашние животные запрещены.
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, комфортную обувь, солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем, наличные.
- Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с заболеваниями спины.
- Встреча в отеле возможна только в заливе Чалонг, на пляже Банг Тао, на пляже Калим, на пирсе Ао Пор, на пляже Сурин, в Таланге и городе Пхукет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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