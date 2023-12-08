Залив Пханг Нга на закате с ди-джеем

Групповая экскурсия на Пхукете
Предлагаем вас роскошный круиз по островам залива Пханг Нга на лодке —прогуляйтесь на каноэ по мангровым зарослям острова Хонг, исследуйте древнюю пещеру на острове Панак и посмотрите на острова, показанные в фильме о Джеймсе Бонде, а также насладитесь вкусным ужином на закате на борту.
Залив Пханг Нга на закате с ди-джеем
Залив Пханг Нга на закате с ди-джеем
Залив Пханг Нга на закате с ди-джеем
Залив Пханг Нга на закате с ди-джеем
Залив Пханг Нга на закате с ди-джеем
Залив Пханг Нга на закате с ди-джеем
Ближайшие даты:
8
дек
9
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10
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+5 900 ฿
Детский (4-11 лет)5 300 ฿

Что вас ожидает:

  • Залив Пханг Нга
  • Остров Хонг
  • Остров Джеймса Бонда
  • Холмы Као Пхинг Кан

Описание

Что вас ждет

Откройте для себя знаменитый залив Пханг Нга в круизе на целый день с Пхукета. После того, как вас заберут из отеля, вас отвезут на пирс, где встретят приветственным напитком, а после вы сядете на борт и отдохнете на самом стильном и уютном катамаране на Пхукете! Наслаждайтесь и получайте удовольствие от водных горок, сапа и других крутых и забавных игрушек на острове Лава. Настало время еды! Наслаждайтесь и побалуйте себя нашим выбором блюд тайской, китайской и японской кухни. Откройте для себя затерянный мир внутри пещеры острова Хонг, потрясающего известнякового карста, окруженного красивой природой. Посетите замечательные наклонные холмы Као Пхинг Кан и знаменитые острова Джеймса Бонда, которые вы узнаете из «Человека с золотым пистолетом». Также вас ждет ужин на борту и любование прекрасными пейзажами залива Пханг Нга. Выходите на танцпол, наслаждайтесь отличной музыкой с живым ди-джеем и нашей великолепной световой и звуковой системой. Или, если хотите расслабиться, наша открытая терраса — идеальное место. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погоды и приливов.
  • Дети до 3 лет размещаются бесплатно, но должны сидеть на коленях у родителей.
  • Домашние животные запрещены.
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, комфортную обувь, солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем, наличные.
  • Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с заболеваниями спины.
  • Встреча в отеле возможна только в заливе Чалонг, на пляже Банг Тао, на пляже Калим, на пирсе Ао Пор, на пляже Сурин, в Таланге и городе Пхукет.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до отеля
  • Закуски, безалкогольные напитки, кофе, чай
  • Обед и ужин
  • Сезонные свежие фрукты
  • Лицензированный гид и команда лодки
  • Снаряжение для каноэ
  • Спасательные жилеты
  • Плата за вход в морской национальный парк.
  • Страхование
  • Приготовление кратонга
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Сопровождение проводится на английском языке.
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погоды и приливов.
  • Дети до 3 лет размещаются бесплатно, но должны сидеть на коленях у родителей.
  • Домашние животные запрещены.
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, комфортную обувь, солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем, наличные.
  • Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с заболеваниями спины.
  • Встреча в отеле возможна только в заливе Чалонг, на пляже Банг Тао, на пляже Калим, на пирсе Ао Пор, на пляже Сурин, в Таланге и городе Пхукет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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