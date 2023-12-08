Что вас ждет

Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погоды и приливов.

Дети до 3 лет размещаются бесплатно, но должны сидеть на коленях у родителей.

Домашние животные запрещены.

Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, комфортную обувь, солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем, наличные.

Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с заболеваниями спины.

Встреча в отеле возможна только в заливе Чалонг, на пляже Банг Тао, на пляже Калим, на пирсе Ао Пор, на пляже Сурин, в Таланге и городе Пхукет.

Откройте для себя знаменитый залив Пханг Нга в круизе на целый день с Пхукета. После того, как вас заберут из отеля, вас отвезут на пирс, где встретят приветственным напитком, а после вы сядете на борт и отдохнете на самом стильном и уютном катамаране на Пхукете! Наслаждайтесь и получайте удовольствие от водных горок, сапа и других крутых и забавных игрушек на острове Лава. Настало время еды! Наслаждайтесь и побалуйте себя нашим выбором блюд тайской, китайской и японской кухни. Откройте для себя затерянный мир внутри пещеры острова Хонг, потрясающего известнякового карста, окруженного красивой природой. Посетите замечательные наклонные холмы Као Пхинг Кан и знаменитые острова Джеймса Бонда, которые вы узнаете из «Человека с золотым пистолетом». Также вас ждет ужин на борту и любование прекрасными пейзажами залива Пханг Нга. Выходите на танцпол, наслаждайтесь отличной музыкой с живым ди-джеем и нашей великолепной световой и звуковой системой. Или, если хотите расслабиться, наша открытая терраса — идеальное место. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.