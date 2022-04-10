Что вас ожидает

Буддийские святыни

Вы осмотрите три буддийских храма: Черного Монаха, Лежащего Будды и Рамы Х. Мы поделимся легендой о монахе, которого не смогли кремировать, и другими удивительными историями. Вы узнаете, что символизируют позы Будды, почему его статуи красят золотой краской и как простые тайцы участвуют в строительстве храмов. А еще оцените гигантскую скульптуру Луанда Пу Туада: раскроете, кем был этот старец и почему он изображен сидящим на кобре.

Озеро Чео Лан и не только

Таиланд — королевство удивительных пейзажей. Мы поднимемся на две смотровые площадки и насладимся фантастическими видами: на озеро Чео Лан и залив с бирюзовой водой Пханг-Нга. Рассмотрим необычные деревья и причудливые известняковые скалы, похожие на декорации к фантастическим фильмам. А еще вы увидите 500-метровый мост Сарасин и по желанию прокатитесь по озеру Чео Лан на традиционной длиннохвостой тайской лодке «лонгтейл».

Организационные детали