Живописное путешествие на озеро Чео Лан

Полюбоваться фантастической природой и посетить величественные буддийские храмы

Индивидуальная
Приглашаем в насыщенное путешествие на целый день, сочетающее волшебные пейзажи и богатую культуру Таиланда.

Вы увидите знаменитое озеро Чео Лан, обрамленное известняковыми скалами, и по желанию прокатитесь по нему на длиннохвостой лодке.

А по пути к озеру побываете в трех буддийских храмах и услышите множество интересных фактов о стране.
Живописное путешествие на озеро Чео Лан
Живописное путешествие на озеро Чео Лан
Живописное путешествие на озеро Чео Лан
Живописное путешествие на озеро Чео Лан
Живописное путешествие на озеро Чео Лан
Живописное путешествие на озеро Чео Лан
Живописное путешествие на озеро Чео Лан
Живописное путешествие на озеро Чео Лан
Живописное путешествие на озеро Чео Лан
Живописное путешествие на озеро Чео Лан
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Буддийские святыни

Вы осмотрите три буддийских храма: Черного Монаха, Лежащего Будды и Рамы Х. Мы поделимся легендой о монахе, которого не смогли кремировать, и другими удивительными историями. Вы узнаете, что символизируют позы Будды, почему его статуи красят золотой краской и как простые тайцы участвуют в строительстве храмов. А еще оцените гигантскую скульптуру Луанда Пу Туада: раскроете, кем был этот старец и почему он изображен сидящим на кобре.

Озеро Чео Лан и не только

Таиланд — королевство удивительных пейзажей. Мы поднимемся на две смотровые площадки и насладимся фантастическими видами: на озеро Чео Лан и залив с бирюзовой водой Пханг-Нга. Рассмотрим необычные деревья и причудливые известняковые скалы, похожие на декорации к фантастическим фильмам. А еще вы увидите 500-метровый мост Сарасин и по желанию прокатитесь по озеру Чео Лан на традиционной длиннохвостой тайской лодке «лонгтейл».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном комфортабельном автомобиле
  • Входные билеты в храмы не включены в стоимость — 340 бат с человека
  • Прогулка на лодке оплачивается дополнительно: 2 часа — 2000 бат, 3 часа — 3000 бат

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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