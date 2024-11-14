Мы проведем три дня на острове Ко Пханган.
Вас ждет насыщенная программа: мы посетим знаменитую мега-вечеринку полной луны, увидим живописную природу одного из самых красивых островов Таиланда, посетим китайский храм и национальный парк Тан Садет. А еще вас ждут практики оздоровления — йога и медитация.
Вас ждет насыщенная программа: мы посетим знаменитую мега-вечеринку полной луны, увидим живописную природу одного из самых красивых островов Таиланда, посетим китайский храм и национальный парк Тан Садет. А еще вас ждут практики оздоровления — йога и медитация.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30
Описание тураМы отправимся на экскурсию с ночевкой на остров Ко Пханган — место с множеством красивых и разнообразных пляжей. Он славится не только чарующими закатами и сумасшедшими пляжно-морскими пейзажами, но и тем, что именно здесь проводится Full Moon Party — самая масштабная дискотека в Азии, вечеринка полной луны. Вы не только побываете на знаменитой мега-вечеринке, но и увидите живописную природу одного из самых красивых островов Таиланда. По пути мы сделаем множество остановок для фотографирования с захватывающими видами. Еще вас ждут практики йоги, медитации и другие оздоровительные мероприятия. Важно знать• Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- При посещении храмов, в случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени), одежда предоставляется храмом за дополнительную плату.
- Возьмите с собой полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы.
По запросу
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет (рост до 140 см)
|$299
|Взрослый билет
|$333
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Пханган
- Пляж Хад Рин
- Святое дерево Янг На
- Бутылочный пляж
- Национальный парк и водопад Тан Садет
- Китайский храм Богини милосердия Гуань Инь
Что включено
- Транспорт
- Питание - завтраки, обеды и ужины
- Услуги русского гида
- Страховка
- Сбор национального парка
- Проживание в отеле
- Паром
- Входные билеты на все мероприятия в программе
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 2 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Добрый день
- С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
- Будем очень рады сопровождать вас в Таиланде, какие ещё туры вас интересуют?
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
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