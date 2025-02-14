В нашем двухдневном туре вы увидите главные жемчужины столицы Камбоджи.
Мы посетим холм, где когда-то был основан город, и послушаем местные легенды, окунемся в роскошную жизнь королевского дворца и встретим закат на реке Меконг.
Не оставим в стороне и национальную историю: увидим бронзовые изделия, а также погрузимся в тяжелый период режима Пол Пота, посетив Музей геноцида Туол Сленг.
Мы посетим холм, где когда-то был основан город, и послушаем местные легенды, окунемся в роскошную жизнь королевского дворца и встретим закат на реке Меконг.
Не оставим в стороне и национальную историю: увидим бронзовые изделия, а также погрузимся в тяжелый период режима Пол Пота, посетив Музей геноцида Туол Сленг.
Описание тура
Азиатское чудо: два дня в Пномпене Мы начнем знакомство с Пномпенем в месте его основания — это холм Ват Пном (перекличка названий неслучайная, и мы о ней поговорим). По местным легендам, на холме живет дух-покровитель города, а в старинном храме стоит статуя Матушки Пень, которая превратила деревушку на болотах в оживленную столицу. А еще на холме можно встретить духи тигров, «перекусывающих» вашу плохую карму… Место удивительное и загадочное! Далее перемещаемся на Риверсайд — здесь расположился королевский дворец. В нем мы посетим множество локаций:
павильон Лунного света, • тронный зал, • Серебряную пагоду, • 604-метровую фреску-иллюстрацию к «Рамаяне» — древнеиндийскому эпосу о герое Раме, • памятник королю Нородому Первому, • домик Наполеона и деревенские свайные домики (экспозиция позволяет понять, как живет король, а как — его подданные). У выхода из дворца нас встретят велорикши. Здесь этот вид транспорта называется на французский манер — «сикло». Они отвезут нас к Монументу независимости, а потом к причалу. Мы еще раз сменим вид транспорта — нас ждет прогулка по Меконгу на кораблике на закате! На второй день экскурсии мы отправимся в Национальный музей, где собрана огромная коллекция ангкорской и дрангкорской бронзы: скульптуры, барельефы, образцы резьбы по дереву. Не оставит равнодушными и само здание — его архитектура впечатляет. А после мы познакомимся с трагической историей Камбоджи. Музей геноцида Туол Сленг и поля смерти посвящены тяжелым временам при режиме Пол Пота. Это — не просто памятник, но и назидание будущим поколениям.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Четырехзвездочный отель
|$1070
|Трехзвездочный отель
|$980
|Пятизвездочный отель
|$2300
|Экскурсия по Пномпеню
|$480
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Ват Пном
- Королевский дворец в Риверсайде
- Река Меконг
- Национальный музей
- Поля смерти
- Музей геноцида Туол Сленг
Что включено
- Проживание (без завтрака)
- Авиаперелет
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экскурсия по Пномпеню
- Питание
- Дополнительная ночь в отеле: трехзвездочный - 1500 бат, четырехзвездочный - 2500 бат, пятизвездочный - 3500 бат
- Виза в аэропорту Пномпеня по прибытии - $30
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Добрый день
- С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
- Будем очень рады сопровождать вас в Таиланде, какие ещё туры вас интересуют?
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Пхукета
9 дней
Путь к гармонии и самопознанию: йога-тур с массажем, тренингами, практиками и экскурсиями по Пхукету
Исследовать райский остров, провести день в молчании и каждый вечер собирать общий круг
Начало: Аэропорт Пхукета, время зависит от вашего рейса
15 фев в 10:00
1 мар в 10:00
$1000 за человека
1.5 день
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:30
13 фев в 05:30
от $166.70 за человека
1.5 день
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
27 фев в 07:00
1 мар в 07:00
$168.20 за человека