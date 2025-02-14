Азиатское чудо: два дня в Пномпене Мы начнем знакомство с Пномпенем в месте его основания — это холм Ват Пном (перекличка названий неслучайная, и мы о ней поговорим). По местным легендам, на холме живет дух-покровитель города, а в старинном храме стоит статуя Матушки Пень, которая превратила деревушку на болотах в оживленную столицу. А еще на холме можно встретить духи тигров, «перекусывающих» вашу плохую карму… Место удивительное и загадочное! Далее перемещаемся на Риверсайд — здесь расположился королевский дворец. В нем мы посетим множество локаций:

павильон Лунного света, • тронный зал, • Серебряную пагоду, • 604-метровую фреску-иллюстрацию к «Рамаяне» — древнеиндийскому эпосу о герое Раме, • памятник королю Нородому Первому, • домик Наполеона и деревенские свайные домики (экспозиция позволяет понять, как живет король, а как — его подданные). У выхода из дворца нас встретят велорикши. Здесь этот вид транспорта называется на французский манер — «сикло». Они отвезут нас к Монументу независимости, а потом к причалу. Мы еще раз сменим вид транспорта — нас ждет прогулка по Меконгу на кораблике на закате! На второй день экскурсии мы отправимся в Национальный музей, где собрана огромная коллекция ангкорской и дрангкорской бронзы: скульптуры, барельефы, образцы резьбы по дереву. Не оставит равнодушными и само здание — его архитектура впечатляет. А после мы познакомимся с трагической историей Камбоджи. Музей геноцида Туол Сленг и поля смерти посвящены тяжелым временам при режиме Пол Пота. Это — не просто памятник, но и назидание будущим поколениям.