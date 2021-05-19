Всё о Ратчабури

Полезная информация о Ратчабури

Что нужно знать о Ратчабури: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ратчабури
12:1608
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаРатчабури
По-английскиRatchaburi
Столица регионаРатчабури является столицей региона
Население города92 448 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Ратчабури на карте

Поиск и сравнение цен на туры