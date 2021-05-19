Всё о Ратхуме Тхани

Полезная информация о Ратхуме Тхани

Что нужно знать о Ратхуме Тхани: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ратхуме Тхани
12:1615
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаРатхум Тхани
По-английскиPathum Thani
Столица регионаРатхум Тхани является столицей региона
Население города24 547 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота4 м. от уровня моря

Где находится Ратхум Тхани на карте