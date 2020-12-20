Как добраться до Саконнакхона на самолёте
В Саконнакхоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sakon Nakhon Airport» вам не избежать
Список аэропортов Саконнакхона
- Саконнакхон SNOSakon Nakhon Airport
Самые дешёвые билеты в Саконнакхон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|2 513
|1ч 15м
|31.01.2021
|из 🇹🇭Убонратчатхани
|5 257
|25ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|5 637
|8ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇹🇭Кхонкэн
|6 295
|9ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇹🇭Пхитсанулка
|6 310
|16ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|6 385
|10ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇭Хатъяя
|7 524
|20ч 35м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇹🇭Ройета
|8 529
|19ч 5м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇹🇭Чианграя
|9 028
|10ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇹🇭Хуахина
|9 273
|21ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|11 131
|45ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Саконнакхона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Саконнакхона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок и Кхонкэн
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