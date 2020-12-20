  1. Таиланд

Летим в Саконнакхон

Как добраться до Саконнакхона на самолёте

В Саконнакхоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sakon Nakhon Airport» вам не избежать

Список аэропортов Саконнакхона

  1. Саконнакхон SNO
    Sakon Nakhon Airport

Самые дешёвые билеты в Саконнакхон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.12.2020из 🇹🇭Бангкока2 5131ч 15м
31.01.2021из 🇹🇭Убонратчатхани5 25725ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇭Пхукета5 6378ч 10м (⇵1)
19.10.2020из 🇹🇭Кхонкэн6 2959ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇹🇭Пхитсанулка6 31016ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇹🇭Чиангмая6 38510ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇭Хатъяя7 52420ч 35м (⇵1)
05.12.2020из 🇹🇭Ройета8 52919ч 5м (⇵1)
30.12.2020из 🇹🇭Чианграя9 02810ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇹🇭Хуахина9 27321ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇭Паттайи11 13145ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Саконнакхона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок и Кхонкэн

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону