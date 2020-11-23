Как добраться до Самуи на самолёте
В Самуи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Koh Samui Airport» вам не избежать
Список аэропортов Самуи
- Самуи USMKoh Samui Airport
Самые дешёвые билеты в Самуи из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|5 778
|1ч 10м
|20.10.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|6 953
|5ч 45м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|9 688
|4ч 20м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇹🇭Удонтхани
|9 855
|13ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇭Сураттхани
|10 287
|20ч 50м (⇵1)
|22.03.2021
|из 🇹🇭Трата
|10 693
|3ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|12 343
|18ч 5м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇹🇭Краби
|12 570
|5ч 55м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇮🇳Гоа
|17 683
|21ч 50м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|20 387
|31ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из Гонконга
|21 475
|15ч 15м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|22 480
|24ч 20м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|23 652
|31ч 25м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇲🇻Мале
|24 786
|19ч (⇵1)
|04.02.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|25 599
|10ч 30м (⇵1)
|06.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|26 576
|33ч 25м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|27 344
|21ч 30м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|30 289
|16ч 35м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|32 877
|19ч 15м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|33 571
|19ч 35м (⇵2)
|23.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|34 011
|28ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|34 949
|34ч (⇵2)
|26.01.2021
|из 🇷🇺Самары
|35 010
|19ч 55м (⇵2)
|05.07.2021
|из 🇺🇦Киева
|35 686
|21ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|37 402
|34ч 5м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|38 626
|21ч 5м (⇵2)
|12.08.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|39 891
|24ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|40 172
|18ч (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|40 688
|18ч 55м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|40 689
|33ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|41 525
|26ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|42 199
|17ч 40м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇺🇸Майами
|48 362
|34ч 35м (⇵2)
|03.02.2021
|из 🇺🇦Харькова
|50 020
|18ч 30м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|68 204
|38ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|71 275
|32ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|72 781
|32ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Самуи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Самуи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Бали, Лос-Анджелес и Сингапур
- 24.11.202028.11.2020
- 04.01.202107.01.2021
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