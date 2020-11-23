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Летим в Самуи

Как добраться до Самуи на самолёте

В Самуи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Koh Samui Airport» вам не избежать

Список аэропортов Самуи

  1. Самуи USM
    Koh Samui Airport

Самые дешёвые билеты в Самуи из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.11.2020из 🇹🇭Бангкока5 7781ч 10м
20.10.2020из 🇹🇭Чиангмая6 9535ч 45м (⇵1)
28.11.2020из 🇹🇭Пхукета9 6884ч 20м (⇵1)
28.10.2020из 🇹🇭Удонтхани9 85513ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇭Сураттхани10 28720ч 50м (⇵1)
22.03.2021из 🇹🇭Трата10 6933ч 30м (⇵1)
09.11.2020из 🇹🇭Паттайи12 34318ч 5м (⇵2)
03.01.2021из 🇹🇭Краби12 5705ч 55м (⇵1)
05.01.2021из 🇮🇳Гоа17 68321ч 50м (⇵2)
11.01.2021из 🇦🇪Дубая20 38731ч 10м (⇵2)
01.11.2020из Гонконга21 47515ч 15м (⇵1)
15.02.2021из 🇷🇺Иркутска22 48024ч 20м (⇵1)
11.01.2021из 🇦🇪Шарджи23 65231ч 25м (⇵2)
11.01.2021из 🇲🇻Мале24 78619ч (⇵1)
04.02.2021из 🇷🇺Красноярска25 59910ч 30м (⇵1)
06.03.2021из 🇷🇺Москвы26 57633ч 25м (⇵2)
13.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга27 34421ч 30м (⇵2)
12.12.2020из 🇷🇺Новосибирска30 28916ч 35м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Челябинска32 87719ч 15м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Тюмени33 57119ч 35м (⇵2)
23.01.2021из 🇷🇺Казани34 01128ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Сочи34 94934ч (⇵2)
26.01.2021из 🇷🇺Самары35 01019ч 55м (⇵2)
05.07.2021из 🇺🇦Киева35 68621ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону37 40234ч 5м (⇵2)
02.12.2020из 🇸🇪Стокгольм38 62621ч 5м (⇵2)
12.08.2021из 🇷🇺Екатеринбурга39 89124ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇳🇱Амстердама40 17218ч (⇵2)
14.12.2020из 🇵🇱Варшавы40 68818ч 55м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Краснодара40 68933ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇧🇾Минска41 52526ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Милана42 19917ч 40м (⇵2)
31.01.2021из 🇺🇸Майами48 36234ч 35м (⇵2)
03.02.2021из 🇺🇦Харькова50 02018ч 30м (⇵2)
26.12.2020из 🇺🇿Ташкента68 20438ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇿Алматы71 27532ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка72 78132ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Самуи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Бали, Лос-Анджелес и Сингапур

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Самуи

Самуи
Самуи – идеальное место для семейного отдыха