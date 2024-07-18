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камнем, а второй с классными природными ваннами-джакузи. Идти до них несложно и справится любой человек, вдоль всего маршрута натянуты нитки-канаты за которые удобно держаться. Сами водопады просто вау!!! Смотрите фото) Спасибо за них Сергею) Посетили полузаброшенный храм на горе, откуда открывается потрясающий вид на все стороны острова. Очень красивое оформление и можно все облазить, людей нет) И в конце поехали на красивую точку с видом на остров и закат! С музыкой и фруктами - это было прям супер завершение дня))) Всем рекомендую!!!!