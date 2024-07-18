6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Завтра в 13:00
7 авг в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
4.5 часа
Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$49 за человека
6 часов
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по Самуи: Тайны острова за 6 часов
Погрузитесь в захватывающее приключение по Самуи: неожиданные локации, встреча с Большим Буддой, таинственные джунгли и сундук с сокровищами ждут вас
Начало: У Биг Будды
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин18 июля 2024Очень понравилось.
- EEduard16 июля 2024Все отлично) Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
- ООльга28 июня 2024Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея! Посетили 2 красивых водопада: один с огромным
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