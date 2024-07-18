Что ещё посмотреть – экскурсии на Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» на Самуи, цены от $49. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
На машине
Джиппинг
22 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Завтра в 13:00
7 авг в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
9 отзывов
4.5 часа
Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$49 за человека
Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
6 часов
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по Самуи: Тайны острова за 6 часов
Погрузитесь в захватывающее приключение по Самуи: неожиданные локации, встреча с Большим Буддой, таинственные джунгли и сундук с сокровищами ждут вас
Начало: У Биг Будды
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    18 июля 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Очень понравилось.
    Очень понравилосьОчень понравилосьОчень понравилось
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Все отлично) Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
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    захотел, был пилинг рыбками). И в целом вся поездка по столь живописным местам оставила самые положительные впечатления. Отдельное спасибо Сергею за то, что помимо рассказа непосредственно по теме экскурсии отвечал на наши дополнительные вопросы.

    Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)
  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея! Посетили 2 красивых водопада: один с огромным
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    камнем, а второй с классными природными ваннами-джакузи. Идти до них несложно и справится любой человек, вдоль всего маршрута натянуты нитки-канаты за которые удобно держаться. Сами водопады просто вау!!! Смотрите фото) Спасибо за них Сергею) Посетили полузаброшенный храм на горе, откуда открывается потрясающий вид на все стороны острова. Очень красивое оформление и можно все облазить, людей нет) И в конце поехали на красивую точку с видом на остров и закат! С музыкой и фруктами - это было прям супер завершение дня))) Всем рекомендую!!!!

    Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
  2. Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
  3. Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в августе 2024
Сейчас на Самуи в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 500. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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