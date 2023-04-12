Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» на Самуи, цены от 1 529 ฿. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
3 отзыва
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия на острова Ко Тао и Нанг Юань с англоговорящим гидом
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на острова Ко Тао и Нанг Юань. Насладитесь снорклингом, белоснежными пляжами и тайской кухней
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англоговорящим гидом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 294.71฿ за человека
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
2 отзыва
8 часов
Групповая
Экскурсия на скоростной лодке в национальный парк Анг Тонг: райский уголок
Побывайте в райском уголке нацпарка Анг Тонг! Морская прогулка, снорклинг и трекинг по островам с прекрасными видами ждут вас. Англоговорящий гид
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 294.71฿ за человека
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
2 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорный тур по Самуи на современных джипах: храмы, водопады, сафари
Познакомьтесь с Самуи на джип-сафари: камни Бабушка и Дедушка, храм Ват Кунарам, водопад Намуанг и многое другое за один день
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Англогид.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 294.71฿ за человека
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
3 отзыва
8 часов
Групповая
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле: экскурсия с каякингом и снорклингом
Погрузитесь в мир приключений на большом корабле, исследуя острова национального парка Анг Тонг. Каякинг, снорклинг и удивительные виды ждут вас
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 529.81฿ за человека
Парадайз парк на Самуи
5 часов
Билеты
Билет для посещения Paradise Park Farm на Самуи
Парадайз парк на Самуи - идеальное место для семейного отдыха. Дети будут в восторге от общения с животными и захватывающих видов на побережье и джунгли
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
1 529.81฿ за билет
Морская рыбалка на Самуи
7 часов
Водная прогулка
Групповая рыбалка на островах Ко Тан и Ко Мадсу
Отправляйтесь в увлекательное морское путешествие по Сиамскому заливу. Рыбалка, снорклинг и традиционный тайский обед ждут вас на борту нашего корабля
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 112.59฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    12 апреля 2023
    Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
    Сервис, наполнение экскурсии, питание. Очень понравилось
  • E
    Elena
    10 февраля 2023
    Обзорный тур по Самуи на современных джипах
    Офигительная экскурсия!!!! Невероятно прекрасная команда водителей и гида!!!! Смеялись, визжали, охрипли😁👍 Благодарю 🙏🏻
  • Е
    Елена
    25 ноября 2022
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
    Больше всего мне понравились гиды👍 Роман и Антон выше всяких похвал👍 С такими гидами самая скучная экскурсия превратится в волшебное
    читать дальше

    приключение и море положительных эмоций! Сама экскурсия мне знакома, всегда езжу на неё, когда бываю на Пхукете. Омрачил только ливень(((берите с собой дождевики!! Повторюсь, гиды Антон и Роман просто суперр👍 Огромное им спасибо, не часто встретишь таких профессиональных, обаятельных и общительных гидов.

  • J
    Jni-k
    11 ноября 2022
    Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
    Спасибо за экскурсию. Советую преобрести. Это разнообразит ваше пребывание в Таиланде.
  • B
    Baclanow
    2 октября 2022
    Обзорный тур по Самуи на современных джипах
    Понравилось всё. Нереально красиво. Гид Артём просто молодец. Всё было замечательно✨😍
  • L
    Lyapkina
    1 октября 2022
    Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
    Спасибо, все супер

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
  2. Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
  3. Обзорный тур по Самуи на современных джипах
  4. Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
  5. Парадайз парк на Самуи
Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в августе 2024
Сейчас на Самуи в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 529 до 2 294.71. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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