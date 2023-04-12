8 часов
Групповая
Групповая экскурсия на острова Ко Тао и Нанг Юань с англоговорящим гидом
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на острова Ко Тао и Нанг Юань. Насладитесь снорклингом, белоснежными пляжами и тайской кухней
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англоговорящим гидом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 294.71฿ за человека
8 часов
Групповая
Экскурсия на скоростной лодке в национальный парк Анг Тонг: райский уголок
Побывайте в райском уголке нацпарка Анг Тонг! Морская прогулка, снорклинг и трекинг по островам с прекрасными видами ждут вас. Англоговорящий гид
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 294.71฿ за человека
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорный тур по Самуи на современных джипах: храмы, водопады, сафари
Познакомьтесь с Самуи на джип-сафари: камни Бабушка и Дедушка, храм Ват Кунарам, водопад Намуанг и многое другое за один день
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Англогид.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 294.71฿ за человека
8 часов
Групповая
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле: экскурсия с каякингом и снорклингом
Погрузитесь в мир приключений на большом корабле, исследуя острова национального парка Анг Тонг. Каякинг, снорклинг и удивительные виды ждут вас
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 529.81฿ за человека
5 часов
Билеты
Билет для посещения Paradise Park Farm на Самуи
Парадайз парк на Самуи - идеальное место для семейного отдыха. Дети будут в восторге от общения с животными и захватывающих видов на побережье и джунгли
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
1 529.81฿ за билет
7 часов
Водная прогулка
Групповая рыбалка на островах Ко Тан и Ко Мадсу
Отправляйтесь в увлекательное морское путешествие по Сиамскому заливу. Рыбалка, снорклинг и традиционный тайский обед ждут вас на борту нашего корабля
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 112.59฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana12 апреля 2023Сервис, наполнение экскурсии, питание. Очень понравилось
- EElena10 февраля 2023Офигительная экскурсия!!!! Невероятно прекрасная команда водителей и гида!!!! Смеялись, визжали, охрипли😁👍 Благодарю 🙏🏻
- ЕЕлена25 ноября 2022Больше всего мне понравились гиды👍 Роман и Антон выше всяких похвал👍 С такими гидами самая скучная экскурсия превратится в волшебное
- JJni-k11 ноября 2022Спасибо за экскурсию. Советую преобрести. Это разнообразит ваше пребывание в Таиланде.
- BBaclanow2 октября 2022Понравилось всё. Нереально красиво. Гид Артём просто молодец. Всё было замечательно✨😍
- LLyapkina1 октября 2022Спасибо, все супер
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Популярные экскурсии»
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