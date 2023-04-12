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приключение и море положительных эмоций! Сама экскурсия мне знакома, всегда езжу на неё, когда бываю на Пхукете. Омрачил только ливень(((берите с собой дождевики!! Повторюсь, гиды Антон и Роман просто суперр👍 Огромное им спасибо, не часто встретишь таких профессиональных, обаятельных и общительных гидов.