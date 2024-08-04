За городом и природа – экскурсии на Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» на Самуи, цены от $49. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рай в Сиамском заливе
На машине
43 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рай в Сиамском заливе: индивидуальная экскурсия на Самуи
Откройте для себя удивительный мир Самуи: буддийские храмы, магический сад, живописные джунгли и водопады. Незабываемое приключение ждёт вас
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
На машине
Джиппинг
22 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
9 отзывов
4.5 часа
Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$49 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    4 августа 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Миллион спасибо! Лучшая экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Экскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды острова. Узнали много нового благодаря рассказам нашего гида. Всем советую побывать на этой экскурсии.
    Экскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды острова
  • К
    Константин
    18 июля 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Очень понравилось.
    Очень понравилосьОчень понравилосьОчень понравилось
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Все отлично) Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
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    захотел, был пилинг рыбками). И в целом вся поездка по столь живописным местам оставила самые положительные впечатления. Отдельное спасибо Сергею за то, что помимо рассказа непосредственно по теме экскурсии отвечал на наши дополнительные вопросы.

    Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)
  • Е
    Елена
    15 июля 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Нам все очень понравилось! Денис оставил о себе очень приятные впечатления! Мы много увидели и получили достаточно полезной информации об острове! Однозначно рекомендую всем посетить эту экскурсию!
  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея! Посетили 2 красивых водопада: один с огромным
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    камнем, а второй с классными природными ваннами-джакузи. Идти до них несложно и справится любой человек, вдоль всего маршрута натянуты нитки-канаты за которые удобно держаться. Сами водопады просто вау!!! Смотрите фото) Спасибо за них Сергею) Посетили полузаброшенный храм на горе, откуда открывается потрясающий вид на все стороны острова. Очень красивое оформление и можно все облазить, людей нет) И в конце поехали на красивую точку с видом на остров и закат! С музыкой и фруктами - это было прям супер завершение дня))) Всем рекомендую!!!!

    Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рай в Сиамском заливе
  2. Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
  3. Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
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  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в августе 2024
Сейчас на Самуи в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 500. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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