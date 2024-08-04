7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рай в Сиамском заливе: индивидуальная экскурсия на Самуи
Откройте для себя удивительный мир Самуи: буддийские храмы, магический сад, живописные джунгли и водопады. Незабываемое приключение ждёт вас
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
4.5 часа
Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда4 августа 2024Миллион спасибо! Лучшая экскурсия!
- ТТатьяна29 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды острова. Узнали много нового благодаря рассказам нашего гида. Всем советую побывать на этой экскурсии.
- ККонстантин18 июля 2024Очень понравилось.
- EEduard16 июля 2024Все отлично) Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
- ЕЕлена15 июля 2024Нам все очень понравилось! Денис оставил о себе очень приятные впечатления! Мы много увидели и получили достаточно полезной информации об острове! Однозначно рекомендую всем посетить эту экскурсию!
- ООльга28 июня 2024Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея! Посетили 2 красивых водопада: один с огромным
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Самуи в августе 2024
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