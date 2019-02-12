Что вас ожидает

Два безопасных погружения в дивный подводный мир

🐟 🐠 Мы заберем вас из отеля и отвезем на восточное побережье Самуи. Погружения проходят прямо с берега райского пляжа. Но до самого впечатляющего момента вы, конечно, получите подробные инструкции по технике безопасности от русского сопровождающего и узнаете, как общаться под водой. Опытный сертифицированный инструктор выдаст дайверское снаряжение, будет сопровождать вас во время погружений и пофотографирует под водой. После впечатляющего приключения мы отвезем вас обратно в отель.