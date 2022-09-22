Что вас ждет
Вы увидите своими глазами, как обученные короткохвостые макаки ловко скручивают зрелые кокосы с пальмы и узнаете продуктивность такой «рабочей силы» острова в день.
Посетите шоу самых опасных хищников в мире — крокодилов и удивитесь бесстрашию людей, засовывающих руки и голову прямо в пасть аллигаторам.
Искупаетесь в самом высоком водопаде острова и сможете скатиться по 70-ти и 20-ти метровым водным горкам, построенных прямо в джунглях!
Столкнётесь с загадкой естественной мумификации, до сих пор необъяснённой учёными: мумифицированным телом монаха Луанг По Даенга в храме Кунарам, которое хранится там в стеклянном саркофаге уже почти сорок лет. Узнаете историю его жизни и удивительного ухода в Нирвану, предсказанного им с точностью до дня. А также сможете повязать на удачу магическую верёвочку у местного монаха, который проведёт соответствующий обряд good luck. Узнаете свою судьбу, погадав на кокосовых палочках «сиамси» и сможете забрать отрывной листочек с Вашим предсказанием домой.
Непременно сделаете остановку на одном из горных view point c потрясающим видом на изумрудные острова Сиамского залива.
Также Вы сможете отведать традиционный тайский ланч и попробовать использовать столовые приборы, как это делают все тайцы — есть ложкой, а вилкой лишь помогать класть еду на ложку.
Вы и Ваши детки смогут прокатиться на самом настоящем азиатском слонике по джунглям и непременно подружиться с ним.
Программа тура:
- трансфер из отеля на джипах,
- катание на слонах (15-20 минут),
- шоу слонят.
- шоу обезьян.
- шоу крокодилов,
- традиционный тайский ланч (буфет), фрукты,
- посещение китайского буддийского храм Wat Plai Laem (утренняя программа),
- посещение храма Большого Будды (послеобеденная программа),
- смотровая площадка на Чавенге,
- мумифицированный монах храма Khunaram,
- возможность сделать фото и видео с тигром (за доп. плату),
- катание на подвесной канатной дороге (2 линии), катание на тарзанке,
- подъем по канату вдоль скалы,
- водопад Намуанг 2, купание в водопаде,
- обратный трансфер.
Важно знать:
Трансфер из районов:
- Натонг, Талинг Нам 08:00, 10:30.
- Банг Пор, Ламай 08:30, 11:00.
- Чавенг 09:00, 11:45.
- Маенам, Бопут, Чонг Мон, Банг Рак 09:30, 11:20.
Возьмите с собой:
- купальные костюмы,
- комфортную обувь для прогулки по джунглям,
- удобную одежду,
- фотоаппарат/камеру,
- солнцезащитный крем,
- отличное настроение.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер из отеля и обратно,
- ланч, фрукты,
- бутилированная питьевая вода,
- все входные билеты по программе,
- страховка от несчастного случая,
- услуги англоговорящего гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.