Что вас ждет

Вы увидите своими глазами, как обученные короткохвостые макаки ловко скручивают зрелые кокосы с пальмы и узнаете продуктивность такой «рабочей силы» острова в день.

Посетите шоу самых опасных хищников в мире — крокодилов и удивитесь бесстрашию людей, засовывающих руки и голову прямо в пасть аллигаторам.

Искупаетесь в самом высоком водопаде острова и сможете скатиться по 70-ти и 20-ти метровым водным горкам, построенных прямо в джунглях!

Столкнётесь с загадкой естественной мумификации, до сих пор необъяснённой учёными: мумифицированным телом монаха Луанг По Даенга в храме Кунарам, которое хранится там в стеклянном саркофаге уже почти сорок лет. Узнаете историю его жизни и удивительного ухода в Нирвану, предсказанного им с точностью до дня. А также сможете повязать на удачу магическую верёвочку у местного монаха, который проведёт соответствующий обряд good luck. Узнаете свою судьбу, погадав на кокосовых палочках «сиамси» и сможете забрать отрывной листочек с Вашим предсказанием домой.

Непременно сделаете остановку на одном из горных view point c потрясающим видом на изумрудные острова Сиамского залива.

Также Вы сможете отведать традиционный тайский ланч и попробовать использовать столовые приборы, как это делают все тайцы — есть ложкой, а вилкой лишь помогать класть еду на ложку.

Вы и Ваши детки смогут прокатиться на самом настоящем азиатском слонике по джунглям и непременно подружиться с ним.

Программа тура:

трансфер из отеля на джипах,

катание на слонах (15-20 минут),

шоу слонят.

шоу обезьян.

шоу крокодилов,

традиционный тайский ланч (буфет), фрукты,

посещение китайского буддийского храм Wat Plai Laem (утренняя программа),

посещение храма Большого Будды (послеобеденная программа),

смотровая площадка на Чавенге,

мумифицированный монах храма Khunaram,

возможность сделать фото и видео с тигром (за доп. плату),

катание на подвесной канатной дороге (2 линии), катание на тарзанке,

подъем по канату вдоль скалы,

водопад Намуанг 2, купание в водопаде,

обратный трансфер.

Важно знать:

Трансфер из районов:

Натонг, Талинг Нам 08:00, 10:30.

Банг Пор, Ламай 08:30, 11:00.

Чавенг 09:00, 11:45.

Маенам, Бопут, Чонг Мон, Банг Рак 09:30, 11:20.

Возьмите с собой:

купальные костюмы,

комфортную обувь для прогулки по джунглям,

удобную одежду,

фотоаппарат/камеру,

солнцезащитный крем,

отличное настроение.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер из отеля и обратно,

ланч, фрукты,

бутилированная питьевая вода,

все входные билеты по программе,

страховка от несчастного случая,

услуги англоговорящего гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.