Джип-сафари на полдня

Джип-тур на полдня по лучшим местам Самуи

Джип-тур на полдня по лучшим местам Самуи.

Вы увидите, как макаки скручивают кокосы с пальмы, посетите шоу крокодилов, искупаетесь в самом высоком водопаде, столкнетесь с загадкой естественной мумификации, полюбуетесь Магическим садом и по желанию прокатитесь на слонике по джунглям.
Джип-сафари на полдня
Джип-сафари на полдня
Джип-сафари на полдня
Джип-сафари на полдня
Джип-сафари на полдня
Джип-сафари на полдня
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Слоновья ферма (если выбрана опция)
  • Кокосовая ферма
  • Шоу крокодилов
  • Смотровая площадка
  • Храм Кунарам
  • Магический сад Будды
  • Водопады Намуанг 1 и Намуанг 2
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вы увидите своими глазами, как обученные короткохвостые макаки ловко скручивают зрелые кокосы с пальмы и узнаете продуктивность такой «рабочей силы» острова в день.
Посетите шоу самых опасных хищников в мире — крокодилов и удивитесь бесстрашию людей, засовывающих руки и голову прямо в пасть аллигаторам.
Искупаетесь в самом высоком водопаде острова и сможете скатиться по 70-ти и 20-ти метровым водным горкам, построенных прямо в джунглях!
Столкнётесь с загадкой естественной мумификации, до сих пор необъяснённой учёными: мумифицированным телом монаха Луанг По Даенга в храме Кунарам, которое хранится там в стеклянном саркофаге уже почти сорок лет. Узнаете историю его жизни и удивительного ухода в Нирвану, предсказанного им с точностью до дня. А также сможете повязать на удачу магическую верёвочку у местного монаха, который проведёт соответствующий обряд good luck. Узнаете свою судьбу, погадав на кокосовых палочках «сиамси» и сможете забрать отрывной листочек с Вашим предсказанием домой.
Непременно сделаете остановку на одном из горных view point c потрясающим видом на изумрудные острова Сиамского залива.
Также Вы сможете отведать традиционный тайский ланч и попробовать использовать столовые приборы, как это делают все тайцы — есть ложкой, а вилкой лишь помогать класть еду на ложку.
Вы и Ваши детки смогут прокатиться на самом настоящем азиатском слонике по джунглям и непременно подружиться с ним.

Программа тура:

  • трансфер из отеля на джипах,
  • катание на слонах (15-20 минут),
  • шоу слонят.
  • шоу обезьян.
  • шоу крокодилов,
  • традиционный тайский ланч (буфет), фрукты,
  • посещение китайского буддийского храм Wat Plai Laem (утренняя программа),
  • посещение храма Большого Будды (послеобеденная программа),
  • смотровая площадка на Чавенге,
  • мумифицированный монах храма Khunaram,
  • возможность сделать фото и видео с тигром (за доп. плату),
  • катание на подвесной канатной дороге (2 линии), катание на тарзанке,
  • подъем по канату вдоль скалы,
  • водопад Намуанг 2, купание в водопаде,
  • обратный трансфер.

Важно знать:

Трансфер из районов:

  • Натонг, Талинг Нам 08:00, 10:30.
  • Банг Пор, Ламай 08:30, 11:00.
  • Чавенг 09:00, 11:45.
  • Маенам, Бопут, Чонг Мон, Банг Рак 09:30, 11:20.

Возьмите с собой:

  • купальные костюмы,
  • комфортную обувь для прогулки по джунглям,
  • удобную одежду,
  • фотоаппарат/камеру,
  • солнцезащитный крем,
  • отличное настроение.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер из отеля и обратно,
  • ланч, фрукты,
  • бутилированная питьевая вода,
  • все входные билеты по программе,
  • страховка от несчастного случая,
  • услуги англоговорящего гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Ежедневно с 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Ланч, фрукты
  • Бутилированная питьевая вода
  • Все входные билеты по программе
  • Страховка от несчастного случая
  • Услуги англоговорящего гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Купальные костюмы
  • Комфортную обувь для прогулки по джунглям
  • Удобную одежду
  • Фотоаппарат/камеру
  • Солнцезащитный крем
  • Отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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