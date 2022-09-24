Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
08:00-09:00 — Трансфер, отправление в Плай Лем, экскурсия по храму.
09:30-10:00 — Экскурсия к статуе Большого Будды.
10:00-11:00 — Отправление на кокосовую ферму, экскурсия по ферме. Вы увидите, как обезьянки скручивают кокосы.
11:00-12:00 — Скалы Бабушка и Дедушка.
12:00-12:30 — Отправление на плантацию Phutaboon, известную также как «фруктовое королевство в горах». Посещение Jungle Route 360°, самой захватывающей смотровой площадки Самуи. Отсюда можно увидеть районы Чавенг, Чонг Мон, Бопут, о. Панган, о. Тао, Ангтонг, о. Матланг, а также Ханом.
12:30-13:30 — Тайский ланч-буфет.
13:30-14:00 — Наблюдение за процессом выработки каучука.
14:00-15:00 — Посещение Магического сада.
15:00-17:30 — Посещение водопада Намуанг 2. Трансфер в отель.
Важно знать:
Возьмите с собой:
комфортная одежда и обувь,
купальный костюм,
солнцезащитный крем,
дождевик (погода на острове часто непредсказуема),
фотокамера.
В стоимость экскурсии включено:
трансфер,
страховка,
русскоговорящий гид,
питьевая вода,
тайский ланч-буфет,
входной билет в Jungle route 360°,
освежающие полотенца.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Вторник, четверг, воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Страховка
Русскоговорящий гид
Питьевая вода
Тайский ланч-буфет
Входной билет в Jungle route 360°
Освежающие полотенца
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Возьмите с собой:
Комфортная одежда и обувь
Купальный костюм
Солнцезащитный крем
Дождевик (погода на острове часто непредсказуема)
Фотокамера
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.