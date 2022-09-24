Джип-сафари на целый день + Jungle route 360°

Экскурсия на целый день на белых полноприводных джипах с русскоговорящим гидом

Экскурсия на целый день на белых полноприводных джипах с русскоговорящим гидом.

Вас ждут храмы, кокосовая ферма, каучуковая плантация и лучшие природные места Самуи: Магический сад, скалы Бабушка и Дедушка, водопад Намуанг и подъем на джипах на захватывающую смотровую площадку (615 м.) с обзором 360 градусов.
Джип-сафари на целый день + Jungle route 360°
Джип-сафари на целый день + Jungle route 360°
Джип-сафари на целый день + Jungle route 360°
Джип-сафари на целый день + Jungle route 360°
Джип-сафари на целый день + Jungle route 360°
Джип-сафари на целый день + Jungle route 360°
Ближайшие даты:
25
сен
27
сен
29
сен
2
окт
4
окт
6
окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Храм в Плай Лем
  • Статуя Большого Будды
  • Кокосовая ферма
  • Скалы Бабушка и Дедушка
  • Плантация Phutaboon
  • Смотровая площадка Jungle Route 360°
  • Производство каучука
  • Магический сад Будды
  • Водопад Намуанг 2
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • 08:00-09:00 — Трансфер, отправление в Плай Лем, экскурсия по храму.
  • 09:30-10:00 — Экскурсия к статуе Большого Будды.
  • 10:00-11:00 — Отправление на кокосовую ферму, экскурсия по ферме. Вы увидите, как обезьянки скручивают кокосы.
  • 11:00-12:00 — Скалы Бабушка и Дедушка.
  • 12:00-12:30 — Отправление на плантацию Phutaboon, известную также как «фруктовое королевство в горах». Посещение Jungle Route 360°, самой захватывающей смотровой площадки Самуи. Отсюда можно увидеть районы Чавенг, Чонг Мон, Бопут, о. Панган, о. Тао, Ангтонг, о. Матланг, а также Ханом.
  • 12:30-13:30 — Тайский ланч-буфет.
  • 13:30-14:00 — Наблюдение за процессом выработки каучука.
  • 14:00-15:00 — Посещение Магического сада.
  • 15:00-17:30 — Посещение водопада Намуанг 2. Трансфер в отель.

Важно знать:

Возьмите с собой:

  • комфортная одежда и обувь,
  • купальный костюм,
  • солнцезащитный крем,
  • дождевик (погода на острове часто непредсказуема),
  • фотокамера.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • страховка,
  • русскоговорящий гид,
  • питьевая вода,
  • тайский ланч-буфет,
  • входной билет в Jungle route 360°,
  • освежающие полотенца.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Вторник, четверг, воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид
  • Питьевая вода
  • Тайский ланч-буфет
  • Входной билет в Jungle route 360°
  • Освежающие полотенца
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Комфортная одежда и обувь
  • Купальный костюм
  • Солнцезащитный крем
  • Дождевик (погода на острове часто непредсказуема)
  • Фотокамера
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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