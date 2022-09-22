Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсии:
14:00-15:00 — трансфер от отеля на джипе.
15:00-15:30 — посещение одной из самых больших святынь в Таиланде — Guan Yu. Рыбацкая деревня и местный рынок. Насладитесь сразу тремя культурами — тайским и китайским буддизмом, а также исламом, которые находятся здесь вместе на протяжении нескольких столетий.
15:30-16:30 — водопад Намуанг 2.
16:30 — местная фруктовая ферма. Музей. Статуя Будды в храме Dipangkorn на вершине горы.
17:00-20:00 — плантация Phutaboon, известная как фруктовое королевство в горах. Смотровая площадка и ресторан Jungle route 360°. Отсюда можно увидеть районы Чавенг, Чонг Мон, Бопут, о. Панган, о. Тао, Ангтонг, о. Матланг, а также Ханом. Барбекю и разнообразные тайские закуски.
20:00-21:00 — трансфер в отель.
Важно знать:
Для проведения тура требуется минимум 4 человека.
Возьмите с собой:
купальные костюмы,
комфортную обувь для прогулки по джунглям,
удобную одежду,
фотоаппарат/камеру,
солнцезащитный крем,
отличное настроение.
В стоимость экскурсии включено:
трансфер,
страховка,
русскоговорящий гид (ВТ, ЧТ, ВС),
питьевая вода,
барбекю и закуски,
входной билет в Jungle route 360°,
1 бокал вина.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
ВТ, ЧТ, ВС в 15:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Страховка
Русскоговорящий гид (ВТ, ЧТ, ВС)
Питьевая вода
Барбекю и закуски
Входной билет в Jungle route 360°
1 бокал вина
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ВТ, ЧТ, ВС в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Возьмите с собой:
Купальные костюмы
Комфортную обувь для прогулки по джунглям
Удобную одежду
Фотоаппарат/камеру
Солнцезащитный крем
Отличное настроение.
Важно: Для проведения тура требуется минимум 4 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.