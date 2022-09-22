Джип-сафари «Панорамный» + ужин на закате

Пятичасовой джип-тур 4х4 на полдня с русским гидом

Пятичасовой джип-тур 4х4 на полдня с русским гидом.

Вас ждет рыбацкая деревня и рынок, соединение трех культур, купание в водопаде высотой 70 м., фруктовые и каучуковые плантации и прекрасный вид с вершины на закате под бокальчик вина и барбекю.
Джип-сафари «Панорамный» + ужин на закате
Джип-сафари «Панорамный» + ужин на закате
Джип-сафари «Панорамный» + ужин на закате
Джип-сафари «Панорамный» + ужин на закате
Джип-сафари «Панорамный» + ужин на закате
Джип-сафари «Панорамный» + ужин на закате
Ближайшие даты:
25
сен
27
сен
29
сен
2
окт
4
окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Гуань Ю
  • Смотровая площадка Jungle route 360°
  • Водопад Намуанг 2
  • Фруктовая ферма
  • Музей Самуи
  • Статуя Будды в храме Dipangkorn
  • Плантация Phutaboon
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии:

  • 14:00-15:00 — трансфер от отеля на джипе.
  • 15:00-15:30 — посещение одной из самых больших святынь в Таиланде — Guan Yu. Рыбацкая деревня и местный рынок. Насладитесь сразу тремя культурами — тайским и китайским буддизмом, а также исламом, которые находятся здесь вместе на протяжении нескольких столетий.
  • 15:30-16:30 — водопад Намуанг 2.
  • 16:30 — местная фруктовая ферма. Музей. Статуя Будды в храме Dipangkorn на вершине горы.
  • 17:00-20:00 — плантация Phutaboon, известная как фруктовое королевство в горах. Смотровая площадка и ресторан Jungle route 360°. Отсюда можно увидеть районы Чавенг, Чонг Мон, Бопут, о. Панган, о. Тао, Ангтонг, о. Матланг, а также Ханом. Барбекю и разнообразные тайские закуски.
  • 20:00-21:00 — трансфер в отель.

Важно знать:

Для проведения тура требуется минимум 4 человека.

Возьмите с собой:

  • купальные костюмы,
  • комфортную обувь для прогулки по джунглям,
  • удобную одежду,
  • фотоаппарат/камеру,
  • солнцезащитный крем,
  • отличное настроение.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • страховка,
  • русскоговорящий гид (ВТ, ЧТ, ВС),
  • питьевая вода,
  • барбекю и закуски,
  • входной билет в Jungle route 360°,
  • 1 бокал вина.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

ВТ, ЧТ, ВС в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид (ВТ, ЧТ, ВС)
  • Питьевая вода
  • Барбекю и закуски
  • Входной билет в Jungle route 360°
  • 1 бокал вина
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ВТ, ЧТ, ВС в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Купальные костюмы
  • Комфортную обувь для прогулки по джунглям
  • Удобную одежду
  • Фотоаппарат/камеру
  • Солнцезащитный крем
  • Отличное настроение.
  • Важно: Для проведения тура требуется минимум 4 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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