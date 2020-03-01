Алексей проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

С ветерком над джунглями

Опытные инструктора научат пользоваться надежным снаряжением сертифицированной компании PETZL. Специалисты будут сопровождать вас на протяжении всего маршрута.

Общая длина канатной дороги — 5000 метров. Вас ждет больше 20 веревочных пролетов — успеете отрастить собственные крылья! Размять ноги можно, гуляя по подвесным мостам и винтовым лестницам. А 2 небесных коридора позволят проверить свою ловкость.

Окружает парк густой лес: это будет в том числе и видовая прогулка. Отличные пейзажи, вид на море и даже секретный водопад отроются вам во время скольжения на зиплайнах.