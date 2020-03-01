Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Канатная дорога на острове Самуи

Пронестись подобно птице среди тропических джунглей и испытать прилив ярких эмоций

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Канатная дорога — это одновременно и развлечение, и спорт.

Качественное оборудования для зиплайна и профессиональные сотрудники не дадут усомниться в безопасности приключения.

А потрясающие виды и захватывающие спуски гарантируют море впечатлений и удовольствия.
$72 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшене вашего отеля
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Канатная дорога на острове Самуи
Канатная дорога на острове Самуи

Что вас ожидает

С ветерком над джунглями
Опытные инструктора научат пользоваться надежным снаряжением сертифицированной компании PETZL. Специалисты будут сопровождать вас на протяжении всего маршрута.

Общая длина канатной дороги — 5000 метров. Вас ждет больше 20 веревочных пролетов — успеете отрастить собственные крылья! Размять ноги можно, гуляя по подвесным мостам и винтовым лестницам. А 2 небесных коридора позволят проверить свою ловкость.

Окружает парк густой лес: это будет в том числе и видовая прогулка. Отличные пейзажи, вид на море и даже секретный водопад отроются вам во время скольжения на зиплайнах.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • Продолжительность тура — 4 часа: 2 часа прохождение трассы, 2 часа трансфер.
  • В стоимость тура входит трансфер, инструктаж и снаряжение, персональная страховка. А также кофе, чай, тосты и варенье, фруктовый сок и свежие фрукты. Во время поездки подается прохладная пресная вода.
  • Для хождения по джунглям выбирайте удобную обувь и комфортную одежду.
  • С собой рекомендуем взять камеру.
Канатная дорога на острове Самуи
Канатная дорога на острове Самуи
Канатная дорога на острове Самуи
Канатная дорога на острове Самуи
Канатная дорога на острове Самуи
Канатная дорога на острове Самуи
Канатная дорога на острове Самуи

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 12:00 и 14:00, в воскресенье в 09:30, 12:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мы любим наш остров и знаем все о его достопримечательностях. Наша команда состоит из опытных профессионалов, знающих свое дело. Мы заботимся о каждом путешественнике, предлагая лучшие экскурсии на Самуи с русскоговорящими гидами.
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Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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