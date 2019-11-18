2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Снорклинг среди кораллов и подводных обитателей, роскошные пляжи и традиционная тайская кухня

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Оказавшись на острове Самуи, невозможно обойти вниманием расположенные неподалеку Ко Тао и Нанг Юань, которые входят в десятку красивейших островов мира.

На скоростном катере вы отправитесь навстречу белоснежным пляжам, разноцветным кораллам и кристальным волнам Сиамского залива.

Приготовьтесь провести день, занимаясь снорклингом, пробуя традиционные блюда местной кухни и наслаждаясь сказочной природой Таиланда.
$57 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 8 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча Ресепшен вашего отеля
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань

Что вас ожидает

🐟 Снорклинг на острове Ко Тао
Первая точка нашего приключения — остров Ко Тао, гармонично возвышающийся среди кристально чистых вод Сиамского залива. Идеальное место, чтобы вооружиться снаряжением для снорклинга и познакомиться с местными обитателями подводного мира: причудливые кораллы всевозможных форм и стайки разноцветных рыбок заставят вас по-настоящему влюбиться в морскую жизнь Таиланда.

🌴 Райский остров Нанг Юань
Оказавшись на острове Нанг Юань, вы подкрепитесь традиционными блюдами тайской кухни и свежими экзотическими фруктами, а после пойдем знакомиться с красивейшими окрестностями и пляжем Нанг Юань, который соединяет три острова. Советуем отправиться на пирс — в прозрачной воде прибрежных вод, словно в огромном аквариуме, перед вами пронесутся косяки крупных океанических рыб. А после отдыха на белоснежном пляже можем забраться на смотровую площадку острова: впечатляющая панорама всего Нанг Юаня точно того стоит!

🐠 Погружение в «японский морской сад»
На Нанг Юане находится одно из самых красивых дайвинг-мест в Таиланде — «японский морской сад», который перенесет вас в сердце подводного мира. С трубкой и маской для снорклинга вы сможете рассмотреть морских обитателей острова и его фантастические коралловые ландшафты, встретить рыб-сержантов, рыб-групперов и даже символ острова — морскую черепаху. А после у вас останется время, чтобы расслабиться на пляже и насладиться солнцем перед возвращением на Самуи.

Подробная программа
8:00 – трансфер из отеля до пирса;
8:30 – легкий завтрак;
9:00 – отправляемся на скоростном катере к Ко Тао;
10:20 – снорклинг в красивой бухте;
12:00 – обед (шведский стол) на острове Нанг Юань, отдых на пляже, купание и прогулка к панорамной площадке;
13:00 – на скоростном катере отправляемся к Самуи;
16:00 – прибытие на остров и трансфер в отель.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, персональная страховка, завтрак, обед, напитки, спасательные жилеты и оборудование для снорклинга.
  • Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, солнцезащитный крем, фотокамеру, головные уборы.
  • Для детей экскурсия будет стоить 1300 бат.
  • Входной билет на остров Нанг Юань оплачивается отдельно: 100 бат для взрослых, 50 бат – для ребенка (для детей выше 130 см приобретается взрослый билет).
  • Экскурсия проводится на комфортабельном скоростном катере.
  • В целях безопасности мы просим воздержаться от данной экскурсии беременных женщин.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура Ресепшен вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мы любим наш остров и знаем все о его достопримечательностях. Наша команда состоит из опытных профессионалов, знающих свое дело. Мы заботимся о каждом путешественнике, предлагая лучшие экскурсии на Самуи с русскоговорящими гидами.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 ноября 2019
всё было отлично
24 июня 2019
В целом экскурсия понравилась в плане того, что мы увидели красивые острова и познакомились с подводным миром, окружающим эти острова. В организационном плане все хорошо и без накладок. Хотелось бы ещё от гида получить больше информации, как о самих островах, так и в целом о стране, о народе страны( история, обычаи) по которой мы путешествуем. Этого, к сожалению, не было.

Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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