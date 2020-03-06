4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кокосовая плантация и необычная природная скульптура

В начале экскурсии мы сделаем остановку в культовом месте острова — у памятника «Бабушка и Дедушка», созданного самой природой. Вы сможете сделать интересные фотографии, попробовать тайские сладости и загадать желание, которое, согласно местным поверьям, обязательно сбудется. Я покажу секретную лестницу, ведущую на смотровую площадку, с которой вам откроется великолепный вид на пляж. Затем мы отправимся на плантацию, где вы попробуете свежий кокосовый сок и познакомитесь с забавными макаками.

Магический сад и храм Ват Кунарам

Вы посетите сафари-парк, где посмотрите шоу слонят, покатаетесь, по желанию, на дружелюбных гигантах и искупаетесь в самом большом водопаде острова. Немного передохнув, мы отправимся в действующий храм Ват Кунарам, где вы увидите мумифицированного монаха, повяжете веревочки на удачу и погадаете на тайских бамбуковых палочках. По горной дороге мы поедем в удивительное место — «Волшебный сад Будды», который более 14 лет создавался руками местного фермера. Вы посмотрите на воплощенных в камне воздушных танцоров, отважных воинов и прекрасных принцесс из народного тайского эпоса.

Панорама Самуи на 360° и храм Большого Будды

В завершающей части экскурсии вас ждет сафари по горным дорогам сквозь джунгли к самой высокой обзорной площадке острова с потрясающим панорамным видом. Затем джипы отправятся на каучуковые плантации, где вы увидите, как собирают натуральный каучук, из которого потом делают латексные изделия. В финале вы посетите «душу и сердце» Самуи — храм Большого Будды, и почувствуете спокойствие и умиротворение этого чудесного места .