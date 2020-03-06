4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная обзорная экскурсия на трофейных американских джипах

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Вы посетите главные достопримечательности острова на эксклюзивных военных внедорожниках: искупаетесь в водопаде, погуляете по волшебному саду, посмотрите шоу слонов, загадаете желание в буддистском храме и увидите Самуи с высоты птичьего полета.

А еще посетите кокосовую и каучуковую плантации, где познакомитесь с местной культурой и ремеслами.

Вы проникнетесь загадочным тайским колоритом и легко, весело и с душой проведете день!
$53 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Начало экскурсии Ресепшен вашего отеля.
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Самуи — первое знакомство
Самуи — первое знакомство

Что вас ожидает

Кокосовая плантация и необычная природная скульптура
В начале экскурсии мы сделаем остановку в культовом месте острова — у памятника «Бабушка и Дедушка», созданного самой природой. Вы сможете сделать интересные фотографии, попробовать тайские сладости и загадать желание, которое, согласно местным поверьям, обязательно сбудется. Я покажу секретную лестницу, ведущую на смотровую площадку, с которой вам откроется великолепный вид на пляж. Затем мы отправимся на плантацию, где вы попробуете свежий кокосовый сок и познакомитесь с забавными макаками.

Магический сад и храм Ват Кунарам
Вы посетите сафари-парк, где посмотрите шоу слонят, покатаетесь, по желанию, на дружелюбных гигантах и искупаетесь в самом большом водопаде острова. Немного передохнув, мы отправимся в действующий храм Ват Кунарам, где вы увидите мумифицированного монаха, повяжете веревочки на удачу и погадаете на тайских бамбуковых палочках. По горной дороге мы поедем в удивительное место — «Волшебный сад Будды», который более 14 лет создавался руками местного фермера. Вы посмотрите на воплощенных в камне воздушных танцоров, отважных воинов и прекрасных принцесс из народного тайского эпоса.

Панорама Самуи на 360° и храм Большого Будды
В завершающей части экскурсии вас ждет сафари по горным дорогам сквозь джунгли к самой высокой обзорной площадке острова с потрясающим панорамным видом. Затем джипы отправятся на каучуковые плантации, где вы увидите, как собирают натуральный каучук, из которого потом делают латексные изделия. В финале вы посетите «душу и сердце» Самуи — храм Большого Будды, и почувствуете спокойствие и умиротворение этого чудесного места .

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость экскурсии включены: трансфер от вашего отеля и обратно, персональная страховка, обед в ресторане «Блю Стар», напитки, входные билеты на все шоу.
  • Прогулка на слонах (по желанию) не включена в стоимость и оплачивается дополнительно.
  • Сбор группы начинается с 8:00, начало программы в 9:00, окончание в 17:00.
  • Рекомендуем взять с собой удобную обувь для хождения по джунглям, купальные костюмы и комфортную одежду.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Самуи — первое знакомство
Самуи — первое знакомство
Самуи — первое знакомство
Самуи — первое знакомство
Самуи — первое знакомство
Самуи — первое знакомство
Самуи — первое знакомство
Самуи — первое знакомство
Самуи — первое знакомство
Самуи — первое знакомство

Экскурсия проводится в понедельник, четверг и пятницу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Начало экскурсии Ресепшен вашего отеля..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мы любим наш остров и знаем все о его достопримечательностях. Наша команда состоит из опытных профессионалов, знающих свое дело. Мы заботимся о каждом путешественнике, предлагая лучшие экскурсии на Самуи с русскоговорящими гидами.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Гид Валерия. Экскурсия была легкая, веселая и непринужденная, в то же время достаточно информативная. Гид отправила после экскурсии рекомендации для дальнейшего проведения отпуска и сделанные ею фотографии, за это отдельное спасибо! В целом рекомендую! Пожелание: быть корректнее в высказываниях клиентам.
21 февраля 2020
Очень рекомендую, море впечатлений !
24 июня 2019
Экскурсия необычная и познавательная. Посмотрели красивые места. В организационном плане все хорошо и без накладок. Но хотелось бы получить больше информации об истории острова, об обычаях и традициях народа.
23 апреля 2019
Экскурсия замечательная, с огромной программой, познавательная и впечатлительная. Отдельное спасибо гик Юлии - очень энергичной и знающей свою работу. Старалась вести общение со всеми членами группы. И это у неё получалось!

Алексей проводит ещё 7 экскурсий

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