Ежедневно в 09:00, 12:00, 14:00

Мы приглашаем Вас в мир полётов над джунглями — почти на высоте полета ястреба! Даже если у Вас было много катаний по канатным дорогам в разных уголках света — мы гарантируем Вам бурю эмоций и свежих впечатлений от длинных полётов на большой высоте над кронами тропического леса, под которыми не видно земли! Чёткая организация, безопасность и хороший сервис — наши дополнительные бонусы.