Ежедневно в 09:00, 12:00, 14:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Skyhawk, расположенная в районе Ангтонг, предлагает Вам:
33 платформы (пакет Gold), расположенных на разных высотах в кронах гигантских деревьев (снаряжение от фирмы Petzl — гарантия высокого качества, обеспечивающего безопасность и надёжность),
21 канатную дорогу протяженностью 200, 400 и 600 м. (длительность полёта — 5 км),
3 падения в зелёную «дыру» на 20, 30 и 40 метров,
3 подвесных моста, 4 лестницы, 2 коридора и небольшой подъём по тропе в джунглях.
Перед началом полёта:
лёгкий завтрак (фрукты, сок, тосты, чай/кофе),
экипировка (под каски выдаются одноразовые шапочки, в случае дождя — дождевики, сумочка с бутылочкой воды),
профессиональный инструктаж,
профессиональный, внимательный и очень дружелюбный персонал (2 англоговорящих гида-инструктора на группу из 9-ти человек) будет с Вами на протяжении всего тура, оказывая всяческую помощь, поддержку и создавая прекрасное настроение.
Вы можете выбрать один из двух пакетов:
Пакет Gold — 33 платформы (катание 2 ч., трансфер в обе стороны 2 ч.):
21 пролет канатной дороги (пролеты по 200 м, 400 м, 600 м, общая длина 5000 м),
3 спуска на веревке (высота 20 м, 30 м, 40 м),
3 подвесных моста,
4 лестницы,
2 коридора Sky Walk Way.
Пакет Silver — 18 платформ (катание 1 ч., трансфер в обе стороны — 2 ч.):
11 пролетов канатной дороги (каждый пролет по 400 м, 600 м, общая длина 2 300 м),
2 спуска на веревке (20 м, 40 м),
2 подвесных моста,
3 лестницы.
Организационные детали:
ценные вещи необходимо оставлять в отеле,
комфортная (желательно спортивная) одежда,
очень важна спортивная обувь (чтобы не спадала с ног),
тур будет интересен семьям с детьми, допуск с 6 лет.
Ограничения:
тур не рекомендуется для людей с весом более 120 кг, беременным женщинам, детям до 6 лет, а также людям, перенесшим хирургическое вмешательство в последние 6 месяцев, а также страдающим астмой, гипертонией и инфекционными заболеваниями,
тур предназначен для взрослых и детей от 6 до 65 лет. Дети 6-12 лет должны находиться под присмотром взрослых.
Ежедневно в 09:00, 12:00, 14:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в обе стороны
Питьевая вода
Сезонные фрукты
Снаряжение фирмы PETZL
Тосты, джем, чай, кофе
Страховка
2 англоговорящих инструктора (на группу 9 чел.)
Инструктаж
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
Организационные детали:
Ценные вещи необходимо оставлять в отеле
Комфортная (желательно спортивная) одежда
Очень важна спортивная обувь (чтобы не спадала с ног)
Тур будет интересен семьям с детьми, допуск с 6 лет.
Ограничения:
Тур не рекомендуется для людей с весом более 120 кг, беременным женщинам, детям до 6 лет, а также людям, перенесшим хирургическое вмешательство в последние 6 месяцев, а также страдающим астмой, гипертонией и инфекционными заболеваниями
Тур предназначен для взрослых и детей от 6 до 65 лет. Дети 6-12 лет должны находиться под присмотром взрослых
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.