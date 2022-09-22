Ежедневно в 09:00, 12:00, 14:00

Skyhawk - лучшая канатная дорога на Самуи

Мы приглашаем Вас в мир полётов над джунглями

Мы приглашаем Вас в мир полётов над джунглями — почти на высоте полета ястреба! Даже если у Вас было много катаний по канатным дорогам в разных уголках света — мы гарантируем Вам бурю эмоций и свежих впечатлений от длинных полётов на большой высоте над кронами тропического леса, под которыми не видно земли! Чёткая организация, безопасность и хороший сервис — наши дополнительные бонусы.
Skyhawk - лучшая канатная дорога на Самуи
Skyhawk - лучшая канатная дорога на Самуи
Skyhawk - лучшая канатная дорога на Самуи
Skyhawk - лучшая канатная дорога на Самуи
Skyhawk - лучшая канатная дорога на Самуи
Skyhawk - лучшая канатная дорога на Самуи
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Описание

Что вас ждет

Skyhawk, расположенная в районе Ангтонг, предлагает Вам:

  • 33 платформы (пакет Gold), расположенных на разных высотах в кронах гигантских деревьев (снаряжение от фирмы Petzl — гарантия высокого качества, обеспечивающего безопасность и надёжность),
  • 21 канатную дорогу протяженностью 200, 400 и 600 м. (длительность полёта — 5 км),
  • 3 падения в зелёную «дыру» на 20, 30 и 40 метров,
  • 3 подвесных моста, 4 лестницы, 2 коридора и небольшой подъём по тропе в джунглях.

Перед началом полёта:

  • лёгкий завтрак (фрукты, сок, тосты, чай/кофе),
  • экипировка (под каски выдаются одноразовые шапочки, в случае дождя — дождевики, сумочка с бутылочкой воды),
  • профессиональный инструктаж,
  • профессиональный, внимательный и очень дружелюбный персонал (2 англоговорящих гида-инструктора на группу из 9-ти человек) будет с Вами на протяжении всего тура, оказывая всяческую помощь, поддержку и создавая прекрасное настроение.

Вы можете выбрать один из двух пакетов:

Пакет Gold — 33 платформы (катание 2 ч., трансфер в обе стороны 2 ч.):

  • 21 пролет канатной дороги (пролеты по 200 м, 400 м, 600 м, общая длина 5000 м),
  • 3 спуска на веревке (высота 20 м, 30 м, 40 м),
  • 3 подвесных моста,
  • 4 лестницы,
  • 2 коридора Sky Walk Way.

Пакет Silver — 18 платформ (катание 1 ч., трансфер в обе стороны — 2 ч.):

  • 11 пролетов канатной дороги (каждый пролет по 400 м, 600 м, общая длина 2 300 м),
  • 2 спуска на веревке (20 м, 40 м),
  • 2 подвесных моста,
  • 3 лестницы.

Организационные детали:

  • ценные вещи необходимо оставлять в отеле,
  • комфортная (желательно спортивная) одежда,
  • очень важна спортивная обувь (чтобы не спадала с ног),
  • тур будет интересен семьям с детьми, допуск с 6 лет.

Ограничения:

  • тур не рекомендуется для людей с весом более 120 кг, беременным женщинам, детям до 6 лет, а также людям, перенесшим хирургическое вмешательство в последние 6 месяцев, а также страдающим астмой, гипертонией и инфекционными заболеваниями,
  • тур предназначен для взрослых и детей от 6 до 65 лет. Дети 6-12 лет должны находиться под присмотром взрослых.

Ежедневно в 09:00, 12:00, 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Питьевая вода
  • Сезонные фрукты
  • Снаряжение фирмы PETZL
  • Тосты, джем, чай, кофе
  • Страховка
  • 2 англоговорящих инструктора (на группу 9 чел.)
  • Инструктаж
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Ценные вещи необходимо оставлять в отеле
  • Комфортная (желательно спортивная) одежда
  • Очень важна спортивная обувь (чтобы не спадала с ног)
  • Тур будет интересен семьям с детьми, допуск с 6 лет.
  • Ограничения:
  • Тур не рекомендуется для людей с весом более 120 кг, беременным женщинам, детям до 6 лет, а также людям, перенесшим хирургическое вмешательство в последние 6 месяцев, а также страдающим астмой, гипертонией и инфекционными заболеваниями
  • Тур предназначен для взрослых и детей от 6 до 65 лет. Дети 6-12 лет должны находиться под присмотром взрослых
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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