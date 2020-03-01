Алексей проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

Все на борт!

Корабль отправится в плавание в 16:30 — чтобы вы точно успели к этому часу, я или другой сопровождающий из нашей команды заберём вас из отеля и доставим прямо к «Красному барону». Увидев, как развеваются его алые паруса, вы почувствуете себя героем романа про пиратов, расположитесь на палубе на одном из шезлонгов или в гостиной на диванчике и будете любоваться пейзажами.

Тайский ужин

Прогулка на корабле позволит насладиться видами острова Кох Сом. Дополнением к природным красотам станет ужин из пяти традиционных тайских блюд, кофе, чай, прохладительные напитки, свежие фрукты и welcome-drink. Фанаты рыбалки смогут поудить рыбу прямо с корабля. А с заходом солнца мы вернёмся на Самуи.