Алексей проводит ещё 7 экскурсий

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Под парусами «Красного Барона» навстречу острову Кох Сом и морскому закату

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Кох Сом манит своими песчаными пляжами и многоголосьем тропических птиц.

К нему вы и отправитесь на «Красном Бароне» — корабле с ярко-алыми парусами — по водам Сиамского залива, наслаждаясь ужином из тайских блюд и свежих фруктов.

А виды заката станут главным впечатлением на обратном пути.
$89 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 3 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Тайский ужин на корабле
Тайский ужин на корабле

Что вас ожидает

Все на борт!
Корабль отправится в плавание в 16:30 — чтобы вы точно успели к этому часу, я или другой сопровождающий из нашей команды заберём вас из отеля и доставим прямо к «Красному барону». Увидев, как развеваются его алые паруса, вы почувствуете себя героем романа про пиратов, расположитесь на палубе на одном из шезлонгов или в гостиной на диванчике и будете любоваться пейзажами.

Тайский ужин
Прогулка на корабле позволит насладиться видами острова Кох Сом. Дополнением к природным красотам станет ужин из пяти традиционных тайских блюд, кофе, чай, прохладительные напитки, свежие фрукты и welcome-drink. Фанаты рыбалки смогут поудить рыбу прямо с корабля. А с заходом солнца мы вернёмся на Самуи.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Стоимость экскурсии для детей — 1250 бат.
  • Дополнительных расходов не предусмотрено: всё перечисленное включено в стоимость.
Тайский ужин на корабле
Тайский ужин на корабле
Тайский ужин на корабле
Тайский ужин на корабле
Тайский ужин на корабле
Тайский ужин на корабле

Экскурсия проводится в понедельник и пятницу в 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мы любим наш остров и знаем все о его достопримечательностях. Наша команда состоит из опытных профессионалов, знающих свое дело. Мы заботимся о каждом путешественнике, предлагая лучшие экскурсии на Самуи с русскоговорящими гидами.
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Алексей проводит ещё 7 экскурсий

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