Все экскурсии и мероприятия в Самутпракане
В группе
до undefined чел.
€9.34
за 1 чел.
Древний Сиам
👣 Пешеходная
Достижения культуры и архитектуры Таиланда в крупнейшем музее под открытым небом
В группе
до undefined чел.
€14.68
за 1 чел.
Древний Сиам + музей Эраван
👣 Пешеходная
Побывайте в масштабном парке Древний Сиам и посмотрите артефакты в музее Эраван
В группе
до undefined чел.
€9.61
за 1 чел.
Музей Эраван
Уникальное приключение со слонами, храмами и волшебными садами в Бангкоке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Самутпракане – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 27 ⭐ отзывов, цены от €9.34. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Самутпракане почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Таиланде на 📅 декабрь, январь и февраль