Древний Сиам

Достижения культуры и архитектуры Таиланда в крупнейшем музее под открытым небом

5
20 отзывов
В группе
Древний Сиам
Древний Сиам
Древний Сиам
Древний Сиам
Древний Сиам
Древний Сиам
Древний Сиам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В Древнем Сиаме вы осмотрите все Королевство Таиланд всего за 1 день! Прогуляйтесь или прокатитесь на велосипеде по живописным садам скульптур и посмотрите потрясающие полноразмерные копии древних храмов, памятников и знаменитых зданий. Это крупнейший в мире музей под открытым небом!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Древний Сиам
  • Входной билет в музей Эраван (при выборе комбинированного билета)
  • Аренда велосипеда (по выбору)
  • Аудиогид (по выбору)
  • Поездка на трамвае (по выбору)
Что не входит
  • Трансфер в Древний Сиам
  • 4-местная машинка для гольфа (можно арендовать на месте)
  • Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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