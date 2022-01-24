В Древнем Сиаме вы осмотрите все Королевство Таиланд всего за 1 день! Прогуляйтесь или прокатитесь на велосипеде по живописным садам скульптур и посмотрите потрясающие полноразмерные копии древних храмов, памятников и знаменитых зданий. Это крупнейший в мире музей под открытым небом!