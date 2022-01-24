Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогулка по этому частному музею под открытым небом позволит вам без лишних хлопот увидеть весь Таиланд за один день. Парк разделен на четыре региона, которые передают дух страны и представляют гордость нации — потрясающие шедевры древней архитектуры.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение парка Древний Сиам
Посещение музея Эраван
Бесплатная парковка в музее Эраван
Аренда велосипеда (по выбору)
Аудиогид (по выбору)
Поездка на трамвае (по выбору)
Что не входит
Переезд между достопримечательностями
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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