Древний Сиам + музей Эраван

Побывайте в масштабном парке Древний Сиам и посмотрите артефакты в музее Эраван

5
5 отзывов
В группе
Древний Сиам + музей Эраван
Древний Сиам + музей Эраван
Древний Сиам + музей Эраван
Древний Сиам + музей Эраван
Древний Сиам + музей Эраван
Древний Сиам + музей Эраван
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогулка по этому частному музею под открытым небом позволит вам без лишних хлопот увидеть весь Таиланд за один день. Парк разделен на четыре региона, которые передают дух страны и представляют гордость нации — потрясающие шедевры древней архитектуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение парка Древний Сиам
  • Посещение музея Эраван
  • Бесплатная парковка в музее Эраван
  • Аренда велосипеда (по выбору)
  • Аудиогид (по выбору)
  • Поездка на трамвае (по выбору)
Что не входит
  • Переезд между достопримечательностями
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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