Всё о Самутпракане

Полезная информация о Самутпракане

Что нужно знать о Самутпракане: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Самутпракане
12:1627
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаСамутпракан
По-английскиSamut Prakan
Столица регионаСамутпракан является столицей региона
Население города388 920 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Самутпракан на карте

Поиск и сравнение цен на туры