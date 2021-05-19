Полезная информация о Самутпракане
Что нужно знать о Самутпракане: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Самутпракане
12:1627
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Самутпракан
|По-английски
|Samut Prakan
|Столица региона
|Самутпракан является столицей региона
|Население города
|388 920 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря