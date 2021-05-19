Полезная информация о Сатуне

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Местное время в Сатуне
12:1639
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаСатун
По-английскиSatun
Столица регионаСатун является столицей региона
Население города34 544 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Сатун на карте

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