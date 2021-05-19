Всё о Синге Бури

Полезная информация о Синге Бури

Что нужно знать о Синге Бури: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Синге Бури
12:1653
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаСинг Бури
По-английскиSing Buri
Столица регионаСинг Бури является столицей региона
Население города20 046 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Синг Бури на карте