Полезная информация о Синге Бури
Что нужно знать о Синге Бури: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Синге Бури
12:1653
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Синг Бури
|По-английски
|Sing Buri
|Столица региона
|Синг Бури является столицей региона
|Население города
|20 046 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|18 м. от уровня моря