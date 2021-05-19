Полезная информация о Таке

Что нужно знать о Таке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Таке
04:5603
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаТак
По-английскиTak
Столица регионаТак является столицей региона
Население города24 149 чел.
АэропортТак TKT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота113 м. от уровня моря

Где находится Так на карте