Полезная информация о Таке
Что нужно знать о Таке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Таке
04:5603
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Так
|По-английски
|Tak
|Столица региона
|Так является столицей региона
|Население города
|24 149 чел.
|Аэропорт
|Так TKT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|113 м. от уровня моря