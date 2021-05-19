Полезная информация о Яле

Что нужно знать о Яле: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Яле
12:1718
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаЯла
По-английскиYala
Столица регионаЯла является столицей региона
Население города93 558 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Яла на карте

Поиск и сравнение цен на туры