Летим в Дар-эс-Салам

Как добраться до Дара-эс-Салама на самолёте

В Даре-эс-Саламе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Julius Nyerere International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Дара-эс-Салама

  1. Дар-эс-Салам DAR
    Julius Nyerere International Airport

Самые дешёвые билеты в Дар-эс-Салам из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.11.2020из 🇹🇿Занзибара1 77830м
15.11.2020из 🇹🇿Килиманджаро3 7471ч 10м
09.11.2020из 🇹🇿Мтвары4 6171ч 10м
11.11.2020из 🇹🇿Мбеи5 4371ч 30м
08.11.2020из 🇹🇿Мванзы5 92016ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇿Додомы6 395
11.11.2020из 🇹🇿Букобы6 4109ч 15м (⇵2)
22.12.2020из 🇹🇿Таборы6 6131ч 30м
11.11.2020из 🇵🇰Калата6 878
08.11.2020из 🇹🇿Аруши7 8112ч 10м
31.12.2020из 🇷🇼Кигали9 20723ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇿Кигомы10 3882ч 10м
15.10.2020из 🇰🇪Найроби12 6952ч 30м
09.11.2020из 🇹🇿Танги13 3288ч 40м (⇵1)
24.12.2020из 🇰🇪Момбасы14 0794ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇦🇪Дубая14 28727ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇮Бужумбуры14 67323ч (⇵1)
10.11.2020из 🇲🇼Блантайр15 065
20.10.2020из 🇺🇬Энтеббе15 39218ч 20м (⇵1)
08.11.2020из 🇹🇿Маньяры19 3055ч 35м (⇵1)
01.03.2021из 🇸🇦Эр-Рияда21 41830ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇴🇲Маската22 38715ч 40м (⇵2)
07.11.2020из 🇹🇷Стамбула23 52336ч 45м (⇵2)
06.03.2021из 🇸🇩Хартума25 16524ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇹🇿Серонеры25 7216ч 10м (⇵1)
01.12.2020из 🇪🇬Каира26 0855ч 30м
01.11.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы26 4062ч 50м
07.12.2020из 🇷🇺Москвы26 64649ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇨🇩Гомы27 32819ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇰Исламабада27 55922ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇴Бухареста27 57420ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇱🇧Бейрута27 6618ч 5м (⇵1)
03.11.2020из 🇹🇷Аланьи28 98549ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇲🇿Мапуту30 58317ч (⇵2)
01.12.2020из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха31 42122ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇺🇦Киева31 89442ч 5м (⇵2)
21.12.2020из 🇳🇴Осло32 59313ч 25м (⇵1)
17.11.2020из 🇳🇱Амстердама32 85311ч 20м (⇵1)
18.10.2020из 🇸🇦Хаиля32 91654ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇸Чикаго33 56927ч 45м (⇵1)
24.10.2020из 🇧🇾Минска33 87923ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇦🇪Шарджи33 88531ч 50м (⇵2)
06.11.2020из 🇨🇩Киншасы34 20221ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇲🇼Лилонгве34 29010ч 10м (⇵1)
05.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка34 69826ч 15м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга35 23138ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇿Грумети35 7219ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇰🇿Алматы36 32553ч (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне36 49634ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇶🇦Дохи37 21911ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Ульяновска37 26331ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Ганновера37 45530ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону40 14418ч 25м (⇵2)
22.11.2020из 🇨🇲Яунде40 47420ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇬Ломе41 84321ч (⇵1)
01.06.2021из 🇲🇺Маврикия42 04912ч (⇵1)
26.12.2020из 🇷🇺Калининграда42 27118ч (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇳Кочина43 42527ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇪🇸Барселоны43 64629ч 45м (⇵2)
05.01.2021из 🇺🇸Кливленда46 62139ч 45м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Новосибирска47 04629ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода47 10433ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇪Тбилиси53 41352ч 25м (⇵2)
03.12.2020из 🇨🇦Ванкувера54 90238ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇧🇪Антверпена58 49436ч 35м (⇵2)
30.11.2020из 🇨🇳Пекина59 05934ч 15м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Магнитогорска62 86427ч (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇸Провиденса68 44643ч 5м (⇵2)
17.12.2020из 🇧🇷Бразилиа70 77734ч (⇵2)
20.10.2020из 🇦🇺Перта75 77437ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇦🇴Луанды78 69844ч 10м (⇵2)
05.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга109 36835ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇳Ченная115 91428ч 14м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇳Мумбаи149 63410ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇳Дели161 72635ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Дара-эс-Салама, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Дубай, Стамбул, Йоханнесбург и Килиманджаро

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Дара-эс-Салама