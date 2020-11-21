Как добраться до Дара-эс-Салама на самолёте
В Даре-эс-Саламе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Julius Nyerere International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Дара-эс-Салама
- Дар-эс-Салам DARJulius Nyerere International Airport
Самые дешёвые билеты в Дар-эс-Салам из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.11.2020
|из 🇹🇿Занзибара
|1 778
|30м
|15.11.2020
|из 🇹🇿Килиманджаро
|3 747
|1ч 10м
|09.11.2020
|из 🇹🇿Мтвары
|4 617
|1ч 10м
|11.11.2020
|из 🇹🇿Мбеи
|5 437
|1ч 30м
|08.11.2020
|из 🇹🇿Мванзы
|5 920
|16ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇿Додомы
|6 395
|1ч
|11.11.2020
|из 🇹🇿Букобы
|6 410
|9ч 15м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇹🇿Таборы
|6 613
|1ч 30м
|11.11.2020
|из 🇵🇰Калата
|6 878
|4ч
|08.11.2020
|из 🇹🇿Аруши
|7 811
|2ч 10м
|31.12.2020
|из 🇷🇼Кигали
|9 207
|23ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇿Кигомы
|10 388
|2ч 10м
|15.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|12 695
|2ч 30м
|09.11.2020
|из 🇹🇿Танги
|13 328
|8ч 40м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇰🇪Момбасы
|14 079
|4ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|14 287
|27ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇮Бужумбуры
|14 673
|23ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇼Блантайр
|15 065
|2ч
|20.10.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|15 392
|18ч 20м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇹🇿Маньяры
|19 305
|5ч 35м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|21 418
|30ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇴🇲Маската
|22 387
|15ч 40м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|23 523
|36ч 45м (⇵2)
|06.03.2021
|из 🇸🇩Хартума
|25 165
|24ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇹🇿Серонеры
|25 721
|6ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇪🇬Каира
|26 085
|5ч 30м
|01.11.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|26 406
|2ч 50м
|07.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|26 646
|49ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇨🇩Гомы
|27 328
|19ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|27 559
|22ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|27 574
|20ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|27 661
|8ч 5м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|28 985
|49ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇲🇿Мапуту
|30 583
|17ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|31 421
|22ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|31 894
|42ч 5м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇳🇴Осло
|32 593
|13ч 25м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|32 853
|11ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|32 916
|54ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|33 569
|27ч 45м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|33 879
|23ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|33 885
|31ч 50м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇨🇩Киншасы
|34 202
|21ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇲🇼Лилонгве
|34 290
|10ч 10м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|34 698
|26ч 15м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|35 231
|38ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇿Грумети
|35 721
|9ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|36 325
|53ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|36 496
|34ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|37 219
|11ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|37 263
|31ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|37 455
|30ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|40 144
|18ч 25м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇨🇲Яунде
|40 474
|20ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇬Ломе
|41 843
|21ч (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇲🇺Маврикия
|42 049
|12ч (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|42 271
|18ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Кочина
|43 425
|27ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|43 646
|29ч 45м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇺🇸Кливленда
|46 621
|39ч 45м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|47 046
|29ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|47 104
|33ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|53 413
|52ч 25м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|54 902
|38ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇧🇪Антверпена
|58 494
|36ч 35м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|59 059
|34ч 15м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|62 864
|27ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Провиденса
|68 446
|43ч 5м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇧🇷Бразилиа
|70 777
|34ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇦🇺Перта
|75 774
|37ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇦🇴Луанды
|78 698
|44ч 10м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|109 368
|35ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|115 914
|28ч 14м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|149 634
|10ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|161 726
|35ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Дара-эс-Салама
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Дара-эс-Салама, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Дубай, Стамбул, Йоханнесбург и Килиманджаро
- 23.10.202030.10.2020
- 07.12.202012.12.2020
- 15.10.202025.10.2020
- 04.12.202018.12.2020
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