Как добраться до Кигомы на самолёте

В Кигоме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kigoma Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кигомы

Кигома TKQ Kigoma Airport

Самые дешёвые билеты в Кигому из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇹🇿 Дара-эс-Салама 8 948 2ч 10м из 🇹🇿 Килиманджаро 10 962 26ч (⇵2) из 🇹🇿 Мванзы 13 055 16ч 30м (⇵2) из 🇴🇲 Маската 53 839 25ч 45м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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