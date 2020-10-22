Как добраться до Мбеи на самолёте

В Мбее 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mbeya Airport» вам не избежать

Список аэропортов Мбеи

Мбея MBI Mbeya Airport

Самые дешёвые билеты в Мбею из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇹🇿 Дара-эс-Салама 5 680 1ч 50м из 🇹🇿 Мванзы 9 158 22ч 5м (⇵2) из 🇲🇼 Лилонгве 67 706 21ч (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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