Полезная информация о Морогоро
Что нужно знать о Морогоро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Морогоро
08:1817
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Морогоро
|По-английски
|Morogoro
|Столица региона
|Морогоро является столицей региона
|Население города
|250 902 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|504 м. от уровня моря