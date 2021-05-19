Всё о Морогоро

Полезная информация о Морогоро

Что нужно знать о Морогоро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Морогоро
08:1817
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаМорогоро
По-английскиMorogoro
Столица регионаМорогоро является столицей региона
Население города250 902 чел.
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота504 м. от уровня моря

Где находится Морогоро на карте