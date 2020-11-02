Как добраться до Мванзы на самолёте
В Мванзе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mwanza Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мванзы
- Мванза MWZMwanza Airport
Самые дешёвые билеты в Мванзу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.11.2020
|из 🇹🇿Килиманджаро
|3 353
|1ч
|20.01.2021
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|4 680
|5ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇿Додомы
|8 089
|24ч 15м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|36 817
|48ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|38 289
|28ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|40 194
|48ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мванзы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мванзы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дар-эс-Салам и Найроби
- 12.11.202015.11.2020
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