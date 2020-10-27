Как добраться до Занзибара на самолёте
В Занзибаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zanzibar International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Занзибара
- Кисони ZNZZanzibar International Airport
Самые дешёвые билеты в Занзибар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|2 239
|30м
|09.11.2020
|из 🇹🇿Килиманджаро
|5 263
|18ч 30м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇹🇿Аруши
|8 569
|1ч 20м
|09.01.2021
|из 🇹🇿Додомы
|8 984
|5ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇹🇿Танги
|10 440
|30м
|31.12.2020
|из 🇰🇪Момбасы
|10 945
|40м
|10.11.2020
|из 🇹🇿Мафии
|12 453
|2ч 35м (⇵1)
|20.02.2021
|из 🇰🇪Найроби
|12 720
|12ч 15м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|14 656
|20ч 10м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|18 085
|11ч 35м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇿🇦Кейптауна
|20 878
|9ч 40м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|23 179
|19ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇸🇸Джубы
|23 445
|44ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|23 646
|2ч 35м
|09.11.2020
|из 🇸🇩Хартума
|25 454
|8ч 35м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇼Кигали
|25 643
|19ч 10м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|26 176
|34ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇿🇲Лусаки
|26 469
|20ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|27 209
|14ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇹🇿Серонеры
|27 271
|26ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|29 522
|9ч 55м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|29 746
|28ч 55м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|29 789
|38ч 45м (⇵2)
|21.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|29 797
|28ч (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|29 952
|17ч 10м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|30 242
|30ч 30м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|30 505
|17ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇦🇹Вены
|31 239
|23ч 5м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|31 311
|19ч 20м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇸🇨Маэ
|31 333
|22ч 15м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|31 570
|28ч 55м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|31 874
|22ч 10м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 259
|26ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|32 510
|45ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|32 572
|39ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|33 219
|33ч 50м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇮🇳Дели
|33 347
|24ч 15м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|33 466
|52ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|34 023
|16ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|34 517
|20ч 5м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇲🇿Мапуту
|34 619
|21ч 35м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|34 624
|20ч 55м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|34 649
|38ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|34 811
|43ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|34 932
|36ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|35 280
|42ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|35 612
|37ч 50м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|35 694
|35ч 35м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|35 892
|41ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|35 897
|51ч 35м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|36 216
|23ч 15м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|36 534
|31ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|36 580
|57ч 35м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|36 656
|39ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|36 718
|27ч 5м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|36 737
|39ч 30м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|36 774
|39ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|36 800
|18ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|36 801
|34ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|37 297
|45ч 40м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|37 407
|34ч 20м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|37 521
|34ч 40м (⇵2)
|15.11.2020
|из Ялты
|37 523
|39ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|37 584
|47ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|37 641
|29ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|37 780
|48ч 40м (⇵2)
|14.05.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|37 815
|55ч 15м (⇵2)
|09.01.2021
|из 🇪🇸Малаги
|38 326
|53ч 45м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|38 459
|29ч 25м (⇵2)
|30.06.2021
|из 🇲🇦Танжера
|38 780
|39ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|38 832
|39ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|38 935
|29ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|39 076
|20ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|39 136
|35ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|39 273
|21ч 35м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|39 486
|23ч 15м (⇵2)
|16.02.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|39 693
|52ч 25м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|39 725
|37ч 50м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇺🇦Харькова
|39 853
|38ч 40м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|39 881
|27ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|40 204
|48ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|40 449
|22ч (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|40 505
|45ч 15м (⇵2)
|04.03.2021
|из Сеула
|40 578
|37ч 55м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|41 120
|40ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|41 339
|48ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|41 581
|27ч 25м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|41 851
|42ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|42 011
|52ч 10м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|42 334
|44ч 35м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Омска
|42 589
|51ч 55м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|43 637
|26ч 5м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇲🇻Мале
|44 727
|34ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇩Киншасы
|45 719
|21ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|45 832
|33ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|46 008
|23ч 35м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇲🇪Будвы
|46 142
|24ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|46 383
|31ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|48 488
|31ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Норильска
|49 312
|28ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Занзибара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Занзибара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аруша, Каир, Дар-эс-Салам, Килиманджаро и Мале
- 10.11.202011.11.2020
- 12.01.202117.01.2021
- 27.10.202030.10.2020
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