Летим в Занзибар

Как добраться до Занзибара на самолёте

В Занзибаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zanzibar International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Занзибара

  1. Кисони ZNZ
    Zanzibar International Airport

Самые дешёвые билеты в Занзибар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама2 23930м
09.11.2020из 🇹🇿Килиманджаро5 26318ч 30м (⇵1)
12.12.2020из 🇹🇿Аруши8 5691ч 20м
09.01.2021из 🇹🇿Додомы8 9845ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇹🇿Танги10 44030м
31.12.2020из 🇰🇪Момбасы10 94540м
10.11.2020из 🇹🇿Мафии12 4532ч 35м (⇵1)
20.02.2021из 🇰🇪Найроби12 72012ч 15м (⇵1)
03.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга14 65620ч 10м (⇵1)
05.12.2020из 🇦🇪Дубая18 08511ч 35м (⇵2)
06.01.2021из 🇿🇦Кейптауна20 8789ч 40м (⇵1)
22.10.2020из 🇴🇲Маската23 17919ч 15м (⇵2)
10.11.2020из 🇸🇸Джубы23 44544ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы23 6462ч 35м
09.11.2020из 🇸🇩Хартума25 4548ч 35м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇼Кигали25 64319ч 10м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Тюмени26 17634ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇿🇲Лусаки26 46920ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇪🇬Каира27 20914ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇹🇿Серонеры27 27126ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇶🇦Дохи29 5229ч 55м (⇵1)
19.12.2020из 🇷🇺Краснодара29 74628ч 55м (⇵1)
26.11.2020из 🇹🇷Стамбула29 78938ч 45м (⇵2)
21.02.2021из 🇦🇪Шарджи29 79728ч (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Казани29 95217ч 10м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Москвы30 24230ч 30м (⇵1)
23.11.2020из 🇸🇦Абхи30 50517ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇦🇹Вены31 23923ч 5м (⇵1)
13.11.2020из 🇺🇦Киева31 31119ч 20м (⇵2)
16.12.2020из 🇸🇨Маэ31 33322ч 15м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону31 57028ч 55м (⇵1)
04.11.2020из 🇫🇮Хельсинки31 87422ч 10м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 25926ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇷Антальи32 51045ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇳🇴Осло32 57239ч 20м (⇵2)
29.10.2020из 🇨🇿Праги33 21933ч 50м (⇵2)
01.02.2021из 🇮🇳Дели33 34724ч 15м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Красноярска33 46652ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇹Милана34 02316ч 10м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇸Белграда34 51720ч 5м (⇵1)
17.11.2020из 🇲🇿Мапуту34 61921ч 35м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇸Мадрида34 62420ч 55м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Самары34 64938ч (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Воронежа34 81143ч (⇵2)
08.11.2020из 🇦🇱Тираны34 93236ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива35 28042ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Саратова35 61237ч 50м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Уфы35 69435ч 35м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Сочи35 89241ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Сургута35 89751ч 35м (⇵2)
09.12.2020из 🇲🇦Касабланки36 21623ч 15м (⇵2)
25.01.2021из 🇳🇱Амстердама36 53431ч (⇵2)
09.11.2020из 🇵🇱Варшавы36 58057ч 35м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Челябинска36 65639ч (⇵2)
29.10.2020из 🇫🇷Парижа36 71827ч 5м (⇵2)
18.11.2020из 🇩🇪Берлина36 73739ч 30м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Екатеринбурга36 77439ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇹Венеции36 80018ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха36 80134ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)37 29745ч 40м (⇵2)
19.11.2020из 🇧🇾Минска37 40734ч 20м (⇵2)
28.11.2020из 🇪🇬Хургады37 52134ч 40м (⇵2)
15.11.2020из Ялты37 52339ч (⇵2)
01.12.2020из 🇹🇷Аланьи37 58447ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇪🇪Таллина37 64129ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Новосибирска37 78048ч 40м (⇵2)
14.05.2021из 🇲🇦Марракеша37 81555ч 15м (⇵2)
09.01.2021из 🇪🇸Малаги38 32653ч 45м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Перми38 45929ч 25м (⇵2)
30.06.2021из 🇲🇦Танжера38 78039ч (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇭Женевы38 83239ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇰🇿Алматы38 93529ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне39 07620ч (⇵2)
24.10.2020из 🇬🇧Лондона39 13635ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Измира39 27321ч 35м (⇵2)
28.11.2020из 🇷🇺Калининграда39 48623ч 15м (⇵2)
16.02.2021из 🇷🇺Иркутска39 69352ч 25м (⇵2)
21.11.2020из 🇩🇪Гамбурга39 72537ч 50м (⇵2)
22.12.2020из 🇺🇦Харькова39 85338ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Волгограда39 88127ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Ярославля40 20448ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇱🇹Вильнюса40 44922ч (⇵2)
22.12.2020из 🇮🇳Ахмадабада40 50545ч 15м (⇵2)
04.03.2021из Сеула40 57837ч 55м (⇵2)
29.10.2020из 🇲🇪Подгорицы41 12040ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇹🇭Бангкока41 33948ч 25м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Астрахани41 58127ч 25м (⇵2)
24.12.2020из 🇩🇪Кёльна41 85142ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка42 01152ч 10м (⇵2)
01.07.2021из 🇲🇩Кишинёва42 33444ч 35м (⇵2)
10.01.2021из 🇷🇺Омска42 58951ч 55м (⇵2)
01.08.2021из 🇨🇭Цюриха43 63726ч 5м (⇵2)
19.11.2020из 🇲🇻Мале44 72734ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇩Киншасы45 71921ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇪🇸Аликанте45 83233ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇺🇦Одессы46 00823ч 35м (⇵2)
20.11.2020из 🇲🇪Будвы46 14224ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Благовещенска46 38331ч (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Якутска48 48831ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Норильска49 31228ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Занзибара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аруша, Каир, Дар-эс-Салам, Килиманджаро и Мале

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