Svetlana проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Снорклинг с дельфинами

Окрестности уединенного острова Мнемба — идеальное место для любителей снорклинга. Вы поплаваете в кристально чистых водах океана, увидите красочные коралловые рифы и познакомитесь с черепахами, дельфинами, цветными рыбками и горбатыми китами. А я расскажу интересные факты о жизненном цикле морских обитателей и сделаю все, чтобы наша прогулка 👣 прошла легко, весело 🥳 и комфортно! По возвращении на берег мы сможем заглянуть в один из ресторанчиков на пляже и попробовать местные блюда.

Организационные детали