Svetlana проводит ещё 2 экскурсии

Снорклинг с дельфинами Окрестности уединенного острова Мнемба — идеальное место для любителей снорклинга. Вы поплаваете в кристально чистых водах океана, увидите красочные коралловые рифы и познакомитесь с черепахами, дельфинами, цветными рыбками и горбатыми китами. А я расскажу интересные факты о жизненном цикле морских обитателей и сделаю все, чтобы наша прогулка 👣 прошла легко, весело 🥳 и комфортно! По возвращении на берег мы сможем заглянуть в один из ресторанчиков на пляже и попробовать местные блюда.
Организационные детали
По запросу я могу организовать трансфер до деревни Нунгви и (или) небольшую обзорную экскурсию ⛳ по ней. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Маски, ласты, безалкогольные напитки и тарелка сезонных фруктов 🍎 на лодке ⚓ включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 на пляже Нунгви
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.