Svetlana проводит ещё 2 экскурсии

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Снорклинг у острова Мнемба

Поплавать в Индийском океане и понаблюдать за дельфинами и зелеными черепахами

Svetlana
Svetlana – представитель из Занзибара
Вы оцените яркую подводную жизнь изумительного по красоте Индийского океана, познакомитесь с его обитателями и насладитесь панорамой экзотического частного острова Мнемба.

А также отведаете сезонные фрукты 🍉, услышите о местной жизни и раскроете, кто из мировых знаменитостей бывал в наших краях.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €70 за экскурсию

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Снорклинг у острова Мнемба
Снорклинг у острова Мнемба

Что вас ожидает

Снорклинг с дельфинами
Окрестности уединенного острова Мнемба — идеальное место для любителей снорклинга. Вы поплаваете в кристально чистых водах океана, увидите красочные коралловые рифы и познакомитесь с черепахами, дельфинами, цветными рыбками и горбатыми китами. А я расскажу интересные факты о жизненном цикле морских обитателей и сделаю все, чтобы наша прогулка 👣 прошла легко, весело 🥳 и комфортно! По возвращении на берег мы сможем заглянуть в один из ресторанчиков на пляже и попробовать местные блюда.

Организационные детали

  • По запросу я могу организовать трансфер до деревни Нунгви и (или) небольшую обзорную экскурсию ⛳ по ней. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Маски, ласты, безалкогольные напитки и тарелка сезонных фруктов 🍎 на лодке ⚓ включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 на пляже Нунгви
Снорклинг у острова Мнемба
Снорклинг у острова Мнемба
Снорклинг у острова Мнемба
Снорклинг у острова Мнемба
Снорклинг у острова Мнемба
Снорклинг у острова Мнемба
Снорклинг у острова Мнемба
Снорклинг у острова Мнемба

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Svetlana
Svetlana
Меня зовут Лана и последние 4 года я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании!
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Svetlana проводит ещё 2 экскурсии

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