Полезная информация о Бангасу
Что нужно знать о Бангасу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бангасу
21:0356
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇫 ЦАР
|Название города
|Бангасу
|По-английски
|Bangassou
|Столица региона
|Бангасу является столицей региона
|Население города
|24 361 чел.
|Аэропорт
|Бангассу BGU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bangui
|Средняя высота
|506 м. от уровня моря