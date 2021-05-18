Всё о Бангасу

Полезная информация о Бангасу

Что нужно знать о Бангасу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бангасу
21:0356
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇫 ЦАР
Название городаБангасу
По-английскиBangassou
Столица регионаБангасу является столицей региона
Население города24 361 чел.
АэропортБангассу BGU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bangui
Средняя высота506 м. от уровня моря

Где находится Бангасу на карте