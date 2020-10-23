Как добраться до Банг на самолёте
В Бангах 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bangui Airport» вам не избежать
Список аэропортов Банг
- Банги BGFBangui Airport
Самые дешёвые билеты в Банги из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|48 847
|9ч 5м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|54 911
|6ч 45м
|05.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|58 559
|34ч 35м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|67 025
|52ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇹🇬Ломе
|69 420
|28ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|72 057
|26ч 40м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|84 932
|10ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇰🇪Найроби
|89 354
|25ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|196 669
|40ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Банг
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Банг, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аддис-Абеба, Каир, Дуала, Энтеббе и Москва
- 23.10.202004.12.2020
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