Всё о Босангое

Полезная информация о Босангое

Что нужно знать о Босангое: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Босангое
21:0402
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇫 ЦАР
Название городаБосангоа
По-английскиBossangoa
Столица регионаБосангоа является столицей региона
Население города27 428 чел.
АэропортБоссанга BSN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bangui
Средняя высота456 м. от уровня моря

Где находится Босангоа на карте