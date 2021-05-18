Полезная информация о Босангое
Что нужно знать о Босангое: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Босангое
21:0402
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇫 ЦАР
|Название города
|Босангоа
|По-английски
|Bossangoa
|Столица региона
|Босангоа является столицей региона
|Население города
|27 428 чел.
|Аэропорт
|Боссанга BSN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bangui
|Средняя высота
|456 м. от уровня моря