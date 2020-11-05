Как добраться до Джербы на самолёте
В Джербе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Melita Airport» вам не избежать
Список аэропортов Джербы
- Мелита DJEMelita Airport
Самые дешёвые билеты в Джербу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|4 272
|2ч 45м
|15.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|5 095
|2ч 20м
|30.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|6 176
|2ч 55м
|27.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|6 856
|1ч
|27.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|7 790
|46ч 40м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|9 173
|32ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|9 809
|52ч 20м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|11 397
|43ч 50м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇫🇷Тулузы
|11 807
|6ч 50м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇩🇪Нюрнберга
|12 146
|23ч 50м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|12 403
|56ч 40м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|13 236
|26ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|16 264
|28ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|17 364
|8ч 10м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇪🇬Каира
|22 219
|13ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|24 406
|18ч 5м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|27 912
|39ч 30м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|30 389
|35ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Джербы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джербы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Киев, Стамбул, Москва и Париж
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