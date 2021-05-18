Полезная информация о Гафсе

Что нужно знать о Гафсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гафсе
22:5717
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇳 Тунис
Название городаГафса
По-английскиGafsa
Столица регионаГафса является столицей региона
Население города81 232 чел.
АэропортГафса GAF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Tunis
Средняя высота295 м. от уровня моря

Где находится Гафса на карте