Полезная информация о Гафсе
Что нужно знать о Гафсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гафсе
22:5717
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇳 Тунис
|Название города
|Гафса
|По-английски
|Gafsa
|Столица региона
|Гафса является столицей региона
|Население города
|81 232 чел.
|Аэропорт
|Гафса GAF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Tunis
|Средняя высота
|295 м. от уровня моря