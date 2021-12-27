Индивидуально для 2 чел. 12ч € 360 за 1-2 чел. Большое путешествие по Тунису из Махдии 🚗 На машине Античный Карфаген, современная столица страны, город художников Сиди-Бу-Саид и центр виноделия

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Махдии – доступно 1 экскурсия на 2021 год, цены от €360. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Махдии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Тунисе на 📅 декабрь, январь и февраль