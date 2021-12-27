Все экскурсии и мероприятия в Махдии
Индивидуально
для 2 чел.
12ч
€360
за 1-2 чел.
Большое путешествие по Тунису из Махдии
🚗 На машине
Античный Карфаген, современная столица страны, город художников Сиди-Бу-Саид и центр виноделия
27 дек
28 дек
29 дек
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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Махдии – доступно 1 экскурсия на 2021 год, цены от €360. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Махдии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Тунисе на 📅 декабрь, январь и февраль